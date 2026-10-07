Zaira Santángelo: 16 años, vive en el campo, entrena, estudia y es uno de los grandes proyectos de la natación de Intendencia de Maldonado

Tiene 16 años, practica natación desde los nueve, estudia inglés y pintura, y el pasado fin de semana fue la gran sensación del Campeonato Clausura que se llevó a cabo en la piscina Wilfredo Raymondo del Campus de Maldonado. Se llama Zaira Santángelo, una promisorio figura en el mundo acuático uruguayo.

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Santángelo defiende a Intendencia de Maldonado, lleva tres años entrenando bajo las órdenes de Diego Chiriff y en el Clausura ganó las medallas de oro en 100, 200, 800 y 1.500 metros libre, 200 m espalda, y en 200 y 400 m combinados , además de ser plata en 50 m mariposa .

En todas las pruebas que ganó, logró su mejor marca personal y en el 1.500 m libre estampó un nuevo récord juvenil B (edades de 16 a 18 años) con un registro de 18.36.32 .

Generación 2010, Santángelo cumplió los 16 el pasado 30 de setiembre por lo que recién cursa su primer año de juvenil B siendo de las más chicas en la categoría.

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Su colección de medallas y trofeos

Practica deporte desde muy chica. A los siete empezó con gimnasia artística donde compitió en forma federada y a los nueve se cambió al agua. Primero para natación artística y luego para natación.

Con 12 años fue seleccionada por primera vez para disputar el torneo Promesas del Cono Sur, competencia anual para nadadores de 11 a 14 años donde compiten representantes de Uruguay, Entre Ríos, Rosario y Paraguay.

Actualmente cursa primer año de Educación Media Superior (lo que antes era cuarto de liceo o primero de bachillerato) y según contó su padre Julio a Referí, tiene uso de "celular controlado" porque la familia vive en el campo por lo que se acuestan a las 21.30 y se levantan a las 6 AM porque tienen mucha distancia diaria por recorrer para los quehaceres familiares.

"Tenemos dos hijas, la grande de 19 está en la universidad. Las dos nacieron y se criaron en el campo, vivimos en la punta de Laguna del Sauce. Lo más cerca nos queda a 35, 40 kilómetros. El Campus, específicamente, nos queda a 36 kilómetros de ida y 36 de vuelta. Nos acostumbramos así desde chicas. Nos vamos turnando con mi señora en los dos vehículos que tenemos", explicó Santángelo padre.

Zaira Santángelo

Cuando las prácticas eran a las 7 de la mañana, Zaira se tenía que levantar a las 4.

Ahora, como los horarios de las actividades de las hijas cambiaron, la familia les alquiló un paradero en Maldonado para que ambas tengan un mejor descanso.

"Es difícil la logística, sobre todo cuando los horarios de ellas empezaron a ser diferentes", confesó el padre.

Santángelo lleva batidos 17 récords en diferentes categorías (infantiles y ahora juveniles), disputó el Torneo Juvenil de Mococa 2023, en enero de 2024 estuvo en Estados Unidos en un campus realizado por el club Azura, ese año ganó los Juegos Deportivos Nacionales clasificando a los Juegos Sudamericanos Escolares de Cali 2024, fue al Sudamericano Juvenil de Río 2025 y en setiembre de este año defendió a Uruguay en el Mundial juvenil de aguas abiertas, en Santa Fe, donde logró el puesto 39.

En el Mundial junior de aguas abiertas, setiembre 2026

Las marcas de Zaira Santángelo y su progresión

Prueba Marca anterior Mejora en el Clausura 200 m combinado 2.33.24 2.27.44 200 m espalda 2.34.59 2.30.76 1.500 m libre 19.02.85 18.36.32* 800 m libre 9.46.70 9.35.36 100 m libre 1.02.24 1.00.03 400 m combinado 5.23.77 5.18.76 200 m libre 2.13.95 2.10.28

* Récord juvenil B

Biguá campeón del Clausura

Sin la presencia de Juan Manuel Ergui, quien sufrió amigdalitis y no pudo viajar al torneo, Biguá se quedó con el Clausura con 944 puntos contra 940 de Intendencia de Maldonado.

En varones ganó el equipo fernandino y en mujeres el de Villa Biarritz. Olimpia fue tercero en ambas ramas y en el total del puntaje.

Las mejores marcas técnicas de juveniles A (14 y 15 años) fueron para Cielo Gómez de Biguá y Tadeo Puerto de Intendencia de Maldonado.

En juveniles B obtuvieron la mejor marca técnica Giuliana Pereira, ex Olimpia que este año pasó a Biguá, y Matías Vázquez de Olimpia.

Las mejores marcas técnicas en mayores fueron para Paula Cesio de Banco República y Francisco Ferreira de Delfín.

Cinco récords mejorados en Maldonado

Además del récord juvenil B de Santángelo, se mejoraron en el Clausura otras cinco marcas de categoría.

Yanluca Brillante batió el récord infantil B1 del 1.500 m libre con un tiempo de 19.34.96.

Yanlucas Brillante

En un pedido de toma de tiempo, Guillermo García, de Intendencia de Maldonado, también logró récord infantil B1 en 200 m espalda con un tiempo de 2.33.34.

Emiliano Martínez, otro gran talento de la natación de San José donde la entrenadora es Marcelo Puig, fue récord infantil B1 en 50 m mariposa con 27.61.

Lo mismo hizo Ezequiel Tempone, otro maragato, en 100 m pecho de infantil B1 con un registro de 1.13.70.