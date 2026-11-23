La Liga AUF Uruguaya está llegando a su tramo final. Solamente queda el partido de la semifinal entre Racing y Liverpool que se disputará este viernes en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, y luego, las finales de ida y de vuelta, en la que el ganador de la misma, enfrentará a Peñarol, ganador de la Tabla Anual.

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El encuentro semifinal entre los de Sayago (campeones del Torneo Apertura) y los negriazules (flamantes ganadores del Clausura), no se puede jugar en el Estadio Centenario debido a que el sábado se disputará la final de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Se define la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Campeón del Siglo Este lunes en las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se llevó a cabo el sorteo para ver en dónde y qué días se disputarán las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Según deparó el mismo, la primera de las finales se disputará el jueves 3 de diciembre a la hora 20 en el Parque Viera (si Liverpool le gana a Racing la semifinal) o en el Estadio Centenario, en caso de que los ganadores sean los de Sayago.