OSE recibió cuatro propuestas en la licitación pública internacional para la construcción de la represa de Casupá. Este lunes la empresa realizó el acto de apertura de sobres del llamado, que estuvo dirigido a las empresas que superaron la preclasificación.

Este martes 24, los oferentes podrán tomar vista de las propuestas y desde el miércoles dispondrán de 48 horas para presentar observaciones. OSE evaluará las propuestas presentadas y la adjudicación final quedará sujeta a la obtención de la Autorización Ambiental Previa del Ministerio de Ambiente.

La presa se construirá sobre el límite entre Florida y Lavalleja, en la cuenca del río Santa Lucía. El embalse que generará sumará 118 millones de metros cúbicos de agua a los 85 millones que pueden almacenar hoy en conjunto las represas de Paso Severino y Canelón Grande . “De esta forma, el sistema metropolitano tendrá una capacidad de almacenamiento superior a los 200 millones de metros cúbicos de agua bruta dulce”, expresó la OSE.

La obra proyectada, que integra el Plan de Ampliación del Sistema Metropolitano junto a la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes y la séptima línea de bombeo, cuenta con un préstamo de US$ 130 millones otorgado a la OSE por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

OSE ya completó la adquisición de los terrenos y apunta a iniciar la construcción en los primeros meses de 2027. La obra demandará unos 30 meses y generará cerca de 700 puestos de trabajo directos e indirectos, según la estimación del ente público.