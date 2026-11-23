El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira , sostuvo este lunes en rueda de prensa que la derrota de la lista respaldada por el Pit-Cnt en las elecciones del BPS “no es una buena noticia” , al defender a la central sindical como la organización que representa y “pone la cara” por los trabajadores uruguayos.

Consultado sobre el resultado en el orden de los activos, Pereira aclaró en primer lugar que “la gente siempre elige libremente” y que no evaluaría la decisión en nombre de los votantes. Sin embargo, marcó su postura: “Sé que si ustedes tuvieran un problema, el que los va a atender es el Pit-Cnt, que todos deberíamos defender al Pit-Cnt , porque es la organización que representa a los trabajadores uruguayos, y el que luego pone la cara por los trabajadores que incluso nunca se organizaron”.

“Naturalmente que haya una noticia de que la organización más representativa del Uruguay no haya ganado la elección, para mí no es una buena noticia ”, afirmó el dirigente, quien remarcó que esa valoración es “independientemente de la persona” y agregó que, aunque “intuitivamente” no le gusta el resultado, “es el que hay que respetar”.

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En esa línea, Pereira reivindicó el esquema tripartito bajo el criterio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Yo creo desde siempre, desde que me conozco, que la representación genuina de los jubilados es Onajpu , la representación genuina de los trabajadores es el Pit-Cnt , y la organización genuina de los empresarios son las cámaras empresariales ”.

Críticas a la “partidización” y la “hipocresía” de los partidos tradicionales

El titular del FA apuntó directamente contra el Partido Nacional y el Partido Colorado por haber "partidizado la campaña". “Obviamente que los blancos partidizaron la campaña y el Partido Colorado. Hay que ver las declaraciones de hoy de los principales dirigentes de los partidos tradicionales, cuando debería ser una elección de organizaciones sociales”, cuestionó.

Pereira fue más allá y calificó como “una mentira absoluta” el intento de presentar los comicios del domingo como una elección entre partidos. “Hasta hace dos semanas estas elecciones no deberían existir. No debería existir representación social. Hoy se transformaron en la elección más importante del país. Eso es un poco de hipocresía. Y creo poco en los hipócritas”, disparó.

Asimismo, respondió con ironía cuando le mencionaron los dichos de Lorena Roqueta —directora electa por los activos que reivindicó su militancia nacionalista y aseguró que el resultado demuestra que el Pit-Cnt no representa a todos los trabajadores—. Dirigiéndose al periodista que formuló la pregunta, Pereira retrucó: “Y si usted tiene un problema, ¿dónde iría? Cuando a usted lo echaron del trabajo, ¿dónde fue? No preciso preguntar”.

Consultado sobre si el revés sindical repercute de cara a las próximas elecciones nacionales, señaló que se trata de “un dato negativo para la actividad democrática”, porque “las democracias fuertes se sustentan en organizaciones políticas fuertes y en organizaciones sociales fuertes”. No obstante, matizó que “de acá a la elección falta una vida” y confió en que los cambios que impulse el gobierno permitirán que el FA sea “un partido competitivo”.

Finalmente, evitó catalogar lo ocurrido el domingo como un “voto castigo” a la izquierda y pidió cautela antes de sacar conclusiones apresuradas: “Hay que investigar y la investigación no se hace por intuición”.