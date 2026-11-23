Este domingo de noche hubo una balacera en Malvín Norte, en la zona de la Facultad de Ciencias; como consecuencia, el edificio universitario recibió al menos una bala perdida. El disparo entró por la ventana e impactó en un monitor de la institución, según confirmaron desde el centro de estudios a El Observador.
Según detalló Subrayado, el tiroteo se extendió durante varias horas y en la zona la Policía encontró 92 casquillos.
El episodio motivó nuevas críticas por parte de integrantes de la comunidad universitaria y vecinos, que cuestionaron la falta de respuestas ante los problemas de seguridad. A través de una publicación en X, la docente y geóloga Leda Sánchez sostuvo que la situación de inseguridad en el lugar lleva "décadas" sin resolverse.
"Desde hace mucho mucho tiempo este lugar es peligroso, en un país minúsculo despoblado, ¿cómo es posible que no se resuelvan algunos temas?", escribió vía X.
Sánchez también cuestionó los recursos que la facultad debe destinar a proteger sus instalaciones y dijo que "la facultad gasta un montón de plata en seguridad que podría usarse para la propia institución, y el Estado ausente".
Por su parte, el edil blanco Diego Ruiz publicó un mensaje el mismo domingo, en el que compartió un audio que, según indicó, le habían enviado vecinos de Malvín Norte y en el que se escuchaban detonaciones.
"La situación es crítica. Lo hemos venido denunciando hace meses", afirmó Ruiz, que volvió a reclamar una respuesta del ministro del Interior, Carlos Negro: "Nuevamente, Sr. Ministro, ¡haga algo!".