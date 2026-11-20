El real brasileño profundizó esta semana su tendencia bajista frente al dólar y el jueves quedó en R$ 5,94 para la venta en el mercado comercial —un 1% por encima de la jornada anterior y su menor valor desde abril de 2025—.

Debido al feriado nacional del Día de la Conciencia Negra que rige este viernes en Brasil, los mercados financieros locales permanecen cerrados, por lo que la referencia cambiaria se mantiene en esos niveles hasta la reapertura del lunes.

Con este último movimiento, la divisa estadounidense acumuló un incremento semanal de 4,87% y anota una suba cercana al 8,08% en lo que va de 2026 . Sin embargo, el mayor salto se concentra en las últimas semanas: desde que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la reelección en el balotaje de finales de octubre, el real acumula una depreciación de 19,3% , según reportes de Bloomberg Línea.

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De acuerdo con análisis publicados por InfoMoney, Valor Econômico y Bloomberg Línea, la presión sobre el tipo de cambio responde principalmente a la cautela del mercado respecto al manejo fiscal del próximo mandato . La volatilidad se intensificó luego de que Lula declarara que no tiene apuro por anunciar quién ocupará el Ministerio de Hacienda ni cómo quedará conformado su equipo económico, en un contexto en el que el Congreso aún debate medidas fiscales para contener el gasto público —sin que exista todavía una aprobación definitiva del paquete en el Parlamento—.

A estas dudas internas se suman factores externos como el fortalecimiento global del dólar, el flujo estacional de salida de divisas propio del cierre de año y el desarme de posiciones de carry trade.

Para intentar frenar el avance de la cotización, el Banco Central de Brasil intervino el jueves mediante una subasta de venta directa de dólares al contado por US$ 1.000 millones —su primera operación de este tipo desde diciembre de 2024—, que se sumó a otros US$ 1.000 millones colocados el miércoles a través de líneas con compromiso de recompra.

Si bien el real logró recortar parte de las pérdidas tras conocerse la decisión de la autoridad monetaria, la demanda de divisas retomó fuerza sobre el cierre de la rueda y llevó al dólar a completar seis sesiones consecutivas al alza.