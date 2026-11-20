Cada vez resulta más incomprensible la decisión del Gobierno de construir la Represa de Casupá. El Gobierno ha anunciado ahora la incorporación de una nueva iniciativa que consiste en declarar como Area Protegida una extensión de 67 mil hectáreas en la zona circundante al lugar en donde se pretende construir la Represa.

Estamos hablando de un territorio que tiene una extensión similar a todo el Departamento de Montevideo. El argumento es que esta enorme zona que se declarará como Área Protegida se determina y es necesaria para “mantener la calidad del agua” de la proyectada Represa.

Esta decisión es la plena demostración de que la construcción de la Represa de Casupá requiere para ofrecer la calidad y cantidad de agua requerida, ya no solo la desaparición de 450 hectáreas de Monte Nativo y la afectación de decenas de productores de la zona más cercana a la ubicación de la Represa cuyos predios serán total o parcialmente inundados o afectados de diferentes formas, sino que además se afectará la producción y el valor de más de cien predios productivos que, al estar incluidos en el territorio que será declarado como Área Protegida, se limitará severamente su uso lo que reducirá su valor de manera muy significativa. A esta altura es realmente inadmisible este camino elegido por el actual Gobierno.

Los costos ambientales, sociales y productivos de la decisión tomada para la construcción de la Represa en Casupá ya eran muy elevados y sensiblemente más dañinos que la opción alternativa, consistente en construir una toma desde el Río de la Plata.

Sin embargo, esta extensión del impacto productivo y ambiental que tendrá la construcción proyectada, lo vuelve sencillamente increíble y sorprendente.

Por otra parte, este impulso avanza sin contar con la Autorización Ambiental Previa que, si ahora se considera el efecto indirecto de la extensión del territorio afectado será seguramente más difícil de obtener.

Conviene volver al origen de este grave problema que el Gobierno insiste en profundizar. Existe un importante problema de abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana del país puesto que la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes no alcanza para atender la demanda de la zona.

Frente a este problema y habida cuenta de que la zona metropolitana depende de una sola fuente de abastecimiento correspondiente a la Cuenca del Río Santa Lucía que presenta problemas de cantidad y calidad del agua, resulta evidente que la diversificación de fuentes de abastecimiento es un camino muy obvio.

Por otra parte, nuestro país cuenta con la disponibilidad de una fuente inagotable de agua en sus costas en el Río de la Plata, cuya calidad en la zona oeste del país garantiza un abastecimiento de agua dulce con muy escasos episodios de salinidad que no afectarían la disponibilidad de dicho abastecimiento.

Si quedara alguna duda, conviene señalar que Buenos Aires se abastece de agua potable sobre la base de cuatro tomas desde el Río de la Plata y la ciudad de Juan Lacaze, en el Departamento de Colonia, también se abastece de esa forma.

Por todo esto ya resultaba inentendible la insistencia de la construcción de la Represa en Casupá. Pero ahora esta decisión se vuelve mucho más inentendible puesto que se agregan enormes efectos negativos adicionales.

La continuidad de este camino emprendido, además de que no va a resolver el problema de abastecimiento y de los daños ambientales y productivos señalados, va a generar una catarata de juicios contra el Estado por parte de más de cien productores que verán afectados sus predios, además de las indemnizaciones que deberán ofrecer las autoridades públicas que no serán suficientes para compensar adecuadamente los daños generados.

A su vez, las repercusiones en la vida cotidiana de los vecinos de la zona, desde las alteraciones de los caminos de salida, hasta la movilidad para acceder a los servicios sociales y a los centros educativos, también serán muy relevantes.

Pero, además, la propuesta que impulsa el Gobierno, a diferencia del camino de la toma de agua desde el Río de la Plata que permitiría un acceso inmediato al agua requerida, en el caso de la construcción de la Represa va a requerir de varios años para llenar el embalse necesario para alimentarla, con el riesgo que se podría generar si ocurren nuevos episodios de sequía durante ese tiempo.

En síntesis, cada día que pasa el Gobierno se precipita hacia una decisión que tendrá efectos cada vez más dañinos desde el punto de vista ambiental y productivo para toda una zona productiva del país; con la agravante de que ni siquiera resolverá el problema de abastecimiento del agua potable.