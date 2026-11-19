Después de años de buscarlo , Colonia Express comienza a operar la ruta Carmelo - Buenos Aires y suma una opción para competir con Buquebus . Además, en otro capítulo de la guerra fluvial entre las dos empresas, r ealizará una prueba de atraque en el puerto que tiene como objetivo conseguir autorización para una frecuencia que conecte Montevideo y Buenos Aires .

Este martes, Colonia Express presentó el Deltacat , un catamarán con capacidad para 125 pasajeros que realizará el trayecto entre la localidad de Carmelo y la capital argentina cinco veces a la semana. El primer viaje se realiza este jueves y es el fin de un recorrido que comenzó en el anterior período de gobierno, que también estuvo rodeado de una polémica con su rival.

Carmelo ya tiene el servicio de Líneas Delta, que en acuerdo comercial con Buquebus realiza viajes hasta la localidad bonaerense de Tigre . Durante años, Colonia Express quiso añadir una alternativa y planteó un plan de mejoras para la terminal de pasajeros con una inversión asociada de US$ 300.000. La intención chocó con los intereses de su competidor que colocó sobre la mesa otra propuesta de remodelación, en este caso por US$ 3 millones. Sin embargo, la empresa de López Mena no avanzó, fue emplazada por la Administración Nacional de Puertos (ANP) y finalmente la idea quedó en la nada. Pero durante ese proceso, Colonia Express no pudo operar desde Carmelo.

Superado esa instancia con el Deltacat, ahora está centrada en su objetivo principal: competir con Buquebus en Montevideo .

El pontón y el atraque en Montevideo: los puntos de discordia

Desde agosto, la compañía mantiene un enfrentamiento dialéctico con las autoridades portuarias. Ese mes recibió una autorización del Ministerio de Transporte (MTOP) para operar la ruta Montevideo - Buenos Aires. Con esa aprobación entendió que tenía el camino subsanado, pero no fue así. La resolución del ministerio expuso que la autorización quedaba sujeta a la operatividad de la ANP y eso llamó la atención de la compañía. “Acá pasó una cosa rara”, comentó el CEO de Colonia Express, Sebastián Planas, a El Observador.

Luego de varias idas y vueltas se le solicitó que realice una prueba de atraque en el muelle Maciel. El muelle está deteriorado y ese estado de fragilidad genera dudas en las autoridades por posibles problemas de seguridad. Entonces, esa prueba será fundamental para la decisión final de autorización de la ruta. “Es algo novedoso, porque no existen los viajes de prueba. El barco está certificado por Prefectura, ya había sido preaprobado por la ANP. La lógica es que podamos arrancar a operar”, dijo el CEO de la compañía.

El punto de la discordia es el pontón (estructura flotante que permite el atraque del barco), que es propiedad de Buquebus y, por tanto, es de uso exclusivo. Por ese motivo, Colonia Express debe atracar directamente sobre el muelle. Para intentar remediar la situación presentó una propuesta para construir una rampa lateral que permita el ascenso y descenso de pasajeros y automóviles en el puerto de Montevideo. Igualmente, la rampa no está pronta y tomó la decisión de trabajar solamente con pasajeros cuando consiga la habilitación.

“Lo del pontón es un tema aparte. No es legalmente viable que haya un puerto público con un pontón privado. La Ley de Puertos lo prohíbe taxativamente”, afirmó Planas.

Específicamente, el artículo 9 de la ley establece que en ningún caso, el uso de los muelles y de las grúas estatales existentes podrán constituir un monopolio en manos de agentes privados.

“Cuando presentamos la propuesta de rampa nos exigieron que fuera móvil para cumplir con la ley; con el pontón debería ocurrir lo mismo”, sostuvo el empresario.

La empresa cree -o básicamente lo asume- que detrás de las demoras está la presencia de Buquebus, que actualmente ofrece la única conexión entre los dos puertos del Río de la Plata. “No tiene que haber privilegios y creo que todo el mundo tiene la sensación de que acá los hay”, afirmó Planas.

La intención es que la nueva ruta comience a operar a mediados de diciembre y con una frecuencia diaria. Pero para eso necesita el último aval de las autoridades con las que se ha enfrentado en los últimos meses.