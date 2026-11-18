El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) publicó su pronóstico para este jueves 19 de noviembre , una jornada que estará marcada por temperaturas de hasta 30 °C en el norte del país , mientras que en Montevideo y el área metropolitana la máxima será de 24 °C.

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El organismo también prevé la probable formación de tormentas aisladas en el este y norte del territorio , además de nieblas y neblinas durante las primeras horas del día en varias regiones.

Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet pronostica una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 24 °C .

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 18 de noviembre

Inumet cesó la alerta amarilla por tormentas, granizo y vientos muy fuertes

Durante la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del suroeste a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche se mantendrán las condiciones de cielo claro y algo nuboso, con vientos del suroeste que rotarán hacia el sector este, también con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico para el este del país

En el este, las temperaturas oscilarán entre los 13 °C y los 28 °C.

Para la mañana se prevé un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y probable formación de tormentas aisladas. También se esperan nieblas y neblinas.

Durante la tarde y noche continuará la nubosidad, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos podrán alcanzar rachas de hasta 50 km/h, las más intensas previstas entre las regiones del país.

Cómo estará el tiempo en el oeste

En el oeste del país, Inumet anuncia una mínima de 15 °C y una máxima de 28 °C.

La mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas y vientos del sector oeste de entre 10 y 30 km/h, aunque habrá períodos de vientos variables más débiles.

Para la tarde y noche se espera un aumento de la nubosidad, con cielo algo nuboso y nuboso. Los vientos rotarán del suroeste al sector este, con rachas de hasta 40 km/h.

Norte: temperaturas de hasta 30 °C y posibles tormentas

El norte será la región más cálida del país, con una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 30 °C.

Durante la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla.

Sin embargo, hacia la tarde y noche Inumet prevé un aumento de la nubosidad y la probable formación de tormentas aisladas.

Los vientos soplarán del suroeste y rotarán hacia el sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.