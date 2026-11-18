Fernando Jacobo, Nicolás Ghizzo y Alejandro Sarett realizaron el martes por la noche el lanzamiento de la lista 11, una agrupación que respaldará la candidatura de Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal en las elecciones que Peñarol celebrará el próximo sábado 12 de diciembre.

Bajo el lema "Una misma pasión, un nuevo impulso", la agrupación presentó cinco compromisos que pretende impulsar desde el consejo directivo, con propuestas vinculadas al proyecto deportivo, la seguridad en el estadio Campeón del Siglo, la representación institucional, las divisiones formativas y la transparencia económica.

"Los compromisos son compartidos con Juan Pedro y Alejandro. Queremos estar para ayudar a hacer cada día más grande a Peñarol" , expresó Jacobo durante la presentación.

La lista se define como independiente y sostiene que su objetivo es llevar la voz de los hinchas al gobierno del club.

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Los cinco compromisos de la lista 11: "No más ganar a lo Peñarol"

Uno de los aspectos más llamativos de la presentación fue la forma en que la agrupación planteó sus propuestas, utilizando cinco consignas que comienzan con la expresión "No más".

La primera fue "No más ganar a lo Peñarol", una frase con la que sus integrantes buscaron generar impacto y abrir una discusión sobre el rendimiento deportivo del equipo.

"¿Raro, no? ¿A quién no le gusta? ¿Quién no quiere ganar a lo Peñarol? ¿Quién no disfrutó con un gol en la hora de Aguirre, de Morena, de dar vuelta los clásicos del quinquenio, el ocho contra once?", planteó Jacobo.

La agrupación explicó que no pretende cuestionar la identidad histórica del club, sino reivindicarla a través de un proyecto deportivo que permita sostener resultados, con una idea de juego definida, un plantel equilibrado y refuerzos que eleven el nivel.

"No ser protagonistas, ser dominados por cuadros descendidos y hacer un gol en el último minuto, eso no es ganar a lo Peñarol", señala el documento presentado por la lista.

Seguridad en el Campeón del Siglo: "No más violencia en nuestra casa"

Fernando Jacobo

El segundo compromiso apunta a mejorar las condiciones de seguridad en el estadio Campeón del Siglo y evitar los incidentes que provocan sanciones deportivas y económicas.

La agrupación propone conformar una comisión de seguridad profesional, con tareas de prevención, controles y responsables definidos.

Durante la presentación, Jacobo cuestionó los episodios de violencia que perjudican al club y afectan a los hinchas que quieren concurrir al estadio.

"Hay gente que solo va a hacerle daño a Peñarol, tirar bengalas, suspender la cancha. Cuatro partidos y recién el jueves vamos a poder volver. Si esto sigue así, vamos por mal camino", sostuvo.

Para los integrantes de la lista, el objetivo es que el Campeón del Siglo esté mejor preparado para recibir a las familias y que los socios puedan disfrutar de los partidos sin verse afectados por las sanciones.

Nicolás Ghizzo cuestionó la falta de representación de Peñarol en la AUF

El tercer compromiso, presentado bajo la consigna "No más llantos, el mundo no está contra Peñarol", plantea un cambio en la estrategia institucional del club.

La lista propone fortalecer la presencia de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Conmebol y el Colegio de Árbitros, con representantes preparados, propuestas concretas y reclamos fundamentados.

Nicolás Ghizzo fue especialmente crítico con la situación actual.

"Venimos de una mala administración, una mala gestión, y esto no puede ser. No podés enfrentar a la adversidad tirándole piedras de enfrente. Hay que ir y estar adentro", expresó.

El dirigente también cuestionó que Peñarol no tenga representación en la AUF.

"No puede ser que Peñarol no tenga representante en la AUF, siendo fundador de la misma, y nos quedemos en eso. No se puede admitir. Tenemos que estar ahí, tener presencia, voz y voto, y no para que los resultados se tuerzan a nuestro favor", afirmó.

Ghizzo sostuvo que el peso social e histórico de la institución obliga a asumir un papel más activo en los organismos que gobiernan el fútbol.

"Somos el colectivo social y cultural más grande que tiene este país. No puede no estar ahí y no puede estar enfrentado con el mundo", agregó.

Formativas y transparencia económica: las otras propuestas

Los dos compromisos restantes se concentran en las divisiones juveniles y en la administración de los recursos del club.

Bajo la consigna "No más intereses particulares en formativas", la lista 11 propone establecer un camino claro para que los futbolistas juveniles lleguen a Primera División.

Entre sus objetivos figura que al menos el 30% del plantel principal esté integrado por jugadores formados en el club.

"Nuestros juveniles son parte del club. Debemos cuidar a nuestra gente y nuestro patrimonio", dijo Jacobo.

En materia económica, la agrupación plantea una reforma estatutaria que obligue a presentar declaraciones juradas patrimoniales al comienzo y al final de cada mandato, además de implementar controles independientes.

La propuesta fue presentada bajo el título "No más dudas en la administración de los recursos".

Jacobo: "Peñarol es un club en crisis" y necesita "dar vuelta el Titanic rápido"

En diálogo con Referí, Jacobo profundizó sobre las razones que llevaron a la conformación de la lista y advirtió sobre la situación económica e institucional que deberá enfrentar el próximo gobierno.

"Peñarol es un club en crisis. El 13 de diciembre hay que gobernar", afirmó.

El dirigente sostuvo que, más allá de las propuestas electorales, el principal desafío será contar con un equipo capacitado para llevarlas adelante.

"Hoy, en un mundo donde a la inteligencia artificial le pedís qué quiere escuchar el socio, metés 20 conceptos, apretás y tenés un plan de gobierno espectacular, pero ¿quién tiene un equipo para llevarlo a cabo?", cuestionó.

Jacobo enumeró algunas de las obligaciones que deberá atender inmediatamente la próxima administración, entre ellas el pago de salarios, las deudas con contratistas y la revisión de los contratos de futbolistas que están próximos a vencer.

"Es una inmensidad Peñarol, con todos los deportes que tiene. Por eso se precisa alguien al frente de un barco que está llegando al iceberg y hay que darle vuelta al Titanic rápido. Y el que tiene esa capacidad es Juan Pedro con su equipo", graficó.

La preocupación por las finanzas de Peñarol y la Copa Libertadores

Jacobo también expresó preocupación por la situación financiera del club y sostuvo que la clasificación a la próxima Copa Libertadores será importante para aliviar las cuentas.

"El panorama económico lo veo bastante complicado. Vamos a suponer que clasificamos a la próxima Libertadores, lo que nos daría un mínimo de aire. Si no, la situación sería peor", advirtió.

Según su análisis, los problemas económicos se profundizaron por los resultados deportivos internacionales y las sanciones que afectaron la recaudación.

"La roca financiera se fue en picada. No hablemos de culpas, pero la realidad es que no ganamos un partido de Copa Libertadores este año", señaló.

Jacobo explicó que, a su entender, se realizaron proyecciones presupuestales que contemplaban ingresos por resultados deportivos que finalmente no se concretaron.

"Se hicieron proyecciones de gastos pensando mínimamente en pasar de fase y en ganar algún partido, pero jugamos la fase de grupos sin público por sanción y, entre las multas y perder recaudación, se generó un caos económico", afirmó.

"Esto ya no es solo Juan Pedro": Jacobo destacó el equipo que acompaña a Damiani

Alejandro Ruibal, Nelson Mendiburu, Rodolfo Catino y Fernando Jacobo Foto: Dante Fernández/Focouy

Uno de los argumentos centrales de Jacobo para respaldar la candidatura de Damiani es la conformación del equipo de trabajo que lo acompaña.

"Esto ya no es solo Juan Pedro. Hoy está con Nelson Mendiburu, que es un fenómeno; con Alejandro Ruibal, que me sorprende cada día por su capacidad; y nosotros estamos para la parte del fútbol, tenemos una experiencia de muchos años dentro del club", expresó mencionando también a Rodolfo Catino, Marcos Acle, Walter Sobrero y Fernando Damiani.

Jacobo señaló que su intención es trabajar especialmente en el área deportiva y destacó la importancia de sumar personas con diferentes perfiles profesionales.

"El área deportiva es donde voy a trabajar para construir un mejor Peñarol. Juan Pedro, quiero tenerlo cerca a Nicolás, que es abogado, Nelson Mendiburu, a Felipe Frascheri, que está en su rubro", sostuvo.

El dirigente remarcó que la dimensión de Peñarol exige una conducción con capacidad de gestión y un equipo amplio.

"Peñarol es enorme, hay mucho por hacer y se precisa de todos. La 11 y las demás listas que acompañan a Juan Pedro tienen gente muy valiosa. Ahí está el valor de un gran equipo", concluyó.

Con estos cinco compromisos, la lista 11 buscará obtener representación en el próximo consejo directivo de Peñarol y contribuir al proyecto encabezado por Damiani y Ruibal, con especial énfasis en la gestión deportiva, la recuperación económica y el fortalecimiento institucional del club.