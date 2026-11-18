El partido que este martes disputó la selección uruguaya con goleada 5-0 ante República Dominicana en el Campus de Maldonado no fue uno más para Diego Forlán , el DT que llegó a su quinto juego en el interinato que lleva adelante con el combinado mayor y que fue el primero que dirigió en su país.

Por eso, al volver a estar nuevamente ante los hinchas celestes en su nuevo rol y acompañado muy de cerca por su familia, la figura del Mundial de Sudáfrica 2010 y autor de 36 goles con Uruguay vivió una noche especial.

No fue en el Centenario, el estadio en el que brilló con la selección, fue en el Domingo Burgueño Miguel, donde los hinchas fernandinos respondieron en gran forma y agotaron las entradas.

Cuando el ómnibus de la selección llegó al Campus, Forlán fue el primero en bajar y recibir los saludos de los hinchas que esperaron el momento desde la platea. De pantalón y buzo oscuro, el entrenador sonrió y saludó.

Diego Forlán destacó los 18 goles en cinco partidos al frente de la selección uruguaya y reveló la charla íntima que tuvo con Darwin Núñez: "A mí me decían lo mismo"

Lo que no se vio de Uruguay 5-0 Dominicana en Maldonado: la gran respuesta de la gente, los aplausos para Forlán y el reencuentro de la selección con sus hinchas

Luego, tuvo un gran reconocimiento cuando se anunciaron los equipos y fue nombrado, siendo el más aplaudido de la noche. Las cámaras lo rodearon antes de empezar el encuentro y mientras cantaba el himno junto al Ruso Pérez y sus asistentes.

Diego Forlán Foto: Gastón Britos/Focouy

El partido no comenzó de la mejor forma para Uruguay. Las líneas de contención fallaron en un par de ocasiones cuando el estaba 0-0 y fue Santiago Mele el que salvó el arco con dos intervenciones brillantes.

La cara y los movimientos de Forlán lo decían todo: gestos de preocupación, alguna indicación a los jugadores, las manos atrás, charlas con Ignacio Bordad y el Ruso… Las cosas no le salían a su equipo, que estaba impreciso en ataque.

Diego Forlán Foto: Gastón Britos/Focouy

Hasta que en una pelota quieta, nuevamente como contra Argentina, llegó el gol de Rodrigo Aguirre para el 1-0 en una dudosa posición y en un partido que no tuvo VAR.

Luego, en el segundo tiempo, Uruguay llegó al 2-0 con una avivada de Federico Viñas que sorprendió al golero y a todos, en TV hasta pareció que a Forlán también, y volvieron las sonrisas, las que continuaron luego con el ingreso de varias de las principales figuras celestes para hacer más notoria la diferencia y sellar una goleada 5-0, llegando a los 18 tantos en sus cinco encuentros dirigidos, algo que destacó en su conferencia de prensa.

Diego Forlán y Marcelo Neveleff Foto: Gastón Britos/Focouy

Acompañado por sus hijos

Tras el partido, Forlán se fue por la zona mixta y atendió a todos los que le solicitaron su palabra, desde periodistas hasta influencers, como también a quienes les pidieron fotos y autógrafos.

“Fue muy lindo, el hecho de haber venido al interior fue una buena decisión y fue muy lindo”, dijo a Referí ante la consulta de cómo había sido su reencuentro con los hinchas de la selección, ahora como entrenador.

Además, cuando se le mencionó que había sido el más aplaudido en la presentación, señaló: “¿Sí? No sabía, agradecer a todo el cariño de la gente que en todos lados es espectacular, muy agradecido por ese cariño”.

Durante todo el recorrido por la zona mixta, Forlán estuvo acompañado por su hijo mayor, Martín, quien a su lado, con gorra celeste y camiseta 10 de Uruguay, miraba cómo respondía las preguntas. Luego, también se acercó César, otro de los niños del DT.

Diego Forlán y su hijo Martín Foto: Sebastián Amaya

Ambos hermanos, herederos del histórico legado Forlán-Corazo, aprovecharon para pedirle una selfie a un influencer internacional, que antes le había hecho una nota a su padre.

Lentamente, el entrenador se fue caminando hacía su coche, rodeado de niños que le gritaban y pedían fotos frente al ingreso principal del Campus, donde ya comenzaban a apagar las luces mientras los últimos hinchas se retiraban y saludaban a los jugadores que esperaban en el ómnibus.

Tras su interinato en la selección mayor, con victorias ante Corea del Sur, India, Argentina y República Dominicana y derrota en su debut ante Japón, y luego del reencuentro con los hinchas de Uruguay, Forlán se tomará unos días de descanso y la semana que viene volverá al Complejo Celeste para comenzar a trabajar la planificación de la selección uruguaya sub 20 que disputará el Sudamericano, su próximo gran desafío que abrirá un 2027 en el que se conocerá si seguirá al frente de la mayor.