La selección uruguaya de Diego Forlán goleó este martes 5-0 a República Dominicana en un amistoso jugado en el Campus de Maldonado.

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Rodrigo Aguirre abrió el camino del triunfo en jugada de pelota quieta y con asistencia de Facundo Bernal.

Fue su quinto gol con la selección en 14 partidos. Venía de hacerle un golazo a India en octubre.

La particularidad que tuvo el tanto fue que estaba en posición adelantada cuando Bernal cabeceó la pelota. Como no había VAR, el gol subió al tanteador.

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El 2-0 fue obra de Federico Viñas tras un insólito error en salida del golero Xavier Valdez.

Federico Viñas Foto: Gastón Britos/Focouy

Fue su tercer gol en 18 partidos con la celeste. Llevaba 13 partidos sin marcar. El último gol se lo había hecho a Perú por Eliminatorias, en el Centenario.

El 3-0 lo hizo Nicolás De La Cruz tras un penal cometido sobre Facundo Pellisitri.

Nicolás De La Cruz Foto: Gastón Britos/Focouy

El volante de Flamengo, de 29 años, llegó a seis goles en 38 partidos.

Estuvo 14 partidos sin anotar tras aquel recordado tanto contra Brasil en el Centenario por Eliminatorias.

Con la cinta de capitán, Federico Valverde marcó tras ingresar en el complemento, tras asistencia de Darwin Núñez.

Federico Valverde Foto: Gastón Britos/Focouy

Fue su gol número 10 con la celeste, en 78 partidos.

Su último gol había sido el 27 de marzo contra Inglaterra, en Wembley, cuando empató agónicamente de penal un amistoso.

Este jueves se cumplirán dos años de su último gol oficial que fue contra Brasil por Eliminatorias en Recife.

El quinto llegó tras un centro exquisito de De La Cruz y una gran definición de zurda de Bruno Damiani que este martes hizo su debut con la selección uruguaya.