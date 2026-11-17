La selección uruguaya volvió a jugar de local en su país, algo que no ocurría desde hace más de un año, este martes en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, el Campus de Maldonado, donde la celeste dirigida por Diego Forlán fue local ante República Dominicana y goleó por 5-0.

La última vez que Uruguay jugó en su casa había sido el 4 de setiembre de 2025 cuando recibió a Perú en el Estadio Centenario por las Eliminatorias.

En poco más de un año pasaron cosas. Sin amistosos de despedida, la celeste fue al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y no logró superar la fase de grupos, con una rápida y triste eliminación, lo que llevó al fin del ciclo Marcelo Bielsa y a la designación de Forlán como DT interino para este segundo semestre del año.

Este martes en Maldonado fue el quinto partido de Forlán al frente del combinado y fue la vuelta de la selección a jugar de local, no en el Centenario, que se prepara para la final de la Copa Libertadores, pero sí en un Campus que respondió con muchas expectativa y el cartel de entradas agotadas.

El uno por uno de Uruguay vs República Dominicana: Santiago Mele en gran noche, la presencia de Bentancur y la clase de Valverde, Darwin y Araujo

Uruguay 5-0 República Dominicana: tras un opaco primer tiempo, la selección de Diego Forlán despertó en el segundo tiempo y celebró una goleada con sus hinchas

La respuesta de los fernandinos demostró que fue un acierto llevar el partido al interior, para que la selección reciba el cariño de sus hinchas con tribunas repletas, lo que quizás no se habría logrado si se jugaba en la capital, con los parciales muy pendientes de sus equipos en la definición de la temporada.

Juan Rodríguez, Mathías Olivera e Ignacio De Arruabarrena Foto: Gastón Britos/Focouy

Mientras el sol se ocultaba entre los cerros, los hinchas comenzaron a llegar al Campus para ir buscando los mejores lugares de un estadio que lució impecable.

Niños contra el tejido y vuvuzelas

En las tribunas se pudo ver a muchos niños contra el tejido, tratando de ver bien de cerca a sus ídolos, gritarles algo y manguearles alguna camiseta.

Además, se escucharon con mucha fuerza las vuvuzelas y cornetos que por momentos generaron un ruido ensordecedor que incluso tapaba la música de los altoparlantes.

Hubo banderas celestes pequeñas y la de Uruguay, como también una batucada que se hizo sentir con fuerza.

La llegada de Uruguay

El ómnibus de la selección llegó sobre las 19:00 y algunos hinchas se acercaron al ingreso para ver a los jugadores y a Diego Forlán, quien fue el primero en bajar saludando a quienes le gritaban desde la platea.

Con muchas sonrisas, los jugadores pasaron rumbo al ingreso al vestuario. Ronald Araujo fue el primero, Federico Valverde fue uno de los más aplaudidos, Rodrigo Aguirre llevó la música a todo volumen y cuando parecía que ya estaban todos, apareció Darwin Núñez, el último, que se fue tocándole las manos a todos los que estaban contra la valla.

Sebastián Jaume y Bruno Damiani Foto: Gastón Britos/Focouy

Cuando los jugadores salieron a la cancha a reconocer el campo de juego, que estuvo en óptimas condiciones, hubo un cálido recibimiento. Luego, cuando volvieron para la entrada en calor y el estadio ya estaba a punto de llenarse, los aplausos y los gritos fueron mucho más fuertes. El DJ puso Live is Life, de Opus, mientras los futbolistas hacían los ejercicios.

Sebastián Jaume, el golero revelación de Albion convocado por Forlán, que quedó afuera del plantel, realizó la activación junto a los otros arqueros y en un momento se acercó y le dio una mano a unos niños que estaban detrás de la estática publicitaria.

Los más aplaudidos

Sobre las 20:00 la voz del estadio hizo el anuncio de las alineaciones y el público respondió a medida que eran nombrados.

José María Giménez, Rodrigo Bentancur, Agustín Canobbio, Ronald Araujo, Federico Valverde, Darwin Núñez y Maxi Araújo fueron los jugadores más aplaudidos.

Pero el que se llevó la ovación más fuerte fue el entrenador Diego Forlán, quien por primera vez pudo sentir el reconocimiento de los hinchas uruguayos de local y en su vuelta a la selección en su nuevo rol de DT.

Juan Manuel Sanabria y Facundo Bernal Foto: Gastón Britos/Focouy

Los abrazos de los jugadores

Tras el himno nacional, que se entonó con mucha fuerza, los jugadores dejaron sus abrigos y luego, mientras el capitán José María Giménez, hubo abrazos entre todos, con Santi Mele saludando a todos sus compañeros y también uno muy especial de Facundo Bernal, por primera vez titular en la celeste, con su ídolo y compañero en el medio Rodrigo Bentancur.

Forlán y las cámaras

En su primer partido como DT celeste en su país, las cámaras fueron sobre Diego Forlán cuando los fotógrafos estuvieron posicionados en el sector del banco de suplentes en la salida del equipo.

Diego Forlán Foto: Gastón Britos/Focouy

Primera vez y debuts en Uruguay

Algunos futbolistas disputaron su primer partido de local en Uruguay: Juan Manuel Sanabria, quien con 12 presencias nunca había jugado en su país, Facundo Bernal y Martín Satriano. Además, debutaron Ignacio De Arrubarrena y Bruno Damiani.

Aplausos a Darwin

Darwin Núñez despertó los aplausos de la gente cuando comenzó la entrada en calor junto a los suplentes. Al salir del banco, los hinchas los reconocieron y lo alentaron.

Vuelta y reencuentro con la gente

Tras la goleada 5-0, los jugadores de la selección uruguaya saludaron a las cuatro tribunas con una vuelta a la cancha. Además, varios hijos de los jugadores entraron al campo de juego.

Luego, hubo momento para una foto grupal de todo el staff celeste. Canobbio, de los más aplaudidos de la noche, terminó firmándoles autógrafos a unas jóvenes y Lucas Torreira y Maxi Araújo, que no jugaron, tuvieron que hacer pasadas mientras sus compañeros se iban a los vestuarios.