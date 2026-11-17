El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este miércoles 18 de noviembre una jornada con temperaturas de hasta 30 °C , nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas en distintas zonas del país.

Según el organismo, la mañana estará marcada por cielos algo nubosos y nubosos, con presencia de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad y podrían desarrollarse tormentas aisladas, principalmente en el interior.

Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C .

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Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector oeste a velocidades de entre 10 y 20 km/h.

En la tarde y la noche se esperan períodos de cielo cubierto y baja probabilidad de tormentas aisladas. Los vientos serán del oeste, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este, oeste y norte del país

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 15 °C y los 27 °C. La mañana estará algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas, mientras que para la tarde y la noche se prevé la probable formación de tormentas aisladas, además de bancos de niebla. Los vientos del oeste podrán alcanzar rachas de 40 km/h.

Para el oeste, Inumet anuncia una mínima de 17 °C y una máxima de 28 °C. Durante las primeras horas habrá nubosidad variable, neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con probable formación de tormentas aisladas. También se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h.

Por último, el norte será la región más calurosa del país, con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 30 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con nieblas y neblinas. Para la tarde y la noche, el organismo prevé períodos de cielo cubierto y probable formación de tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos soplarán inicialmente del este, entre 10 y 20 km/h, y luego rotarán al sector sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.