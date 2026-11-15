Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 13 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 15 de noviembre una jornada con temperaturas templadas a cálidas en todo Uruguay, con máximas que alcanzarán los 30 °C en el norte y el oeste del país .

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura máxima de 25 °C, mientras que en el este los termómetros llegarán a los 27 °C.

El organismo prevé una jornada con cielo mayormente nuboso y cubierto en buena parte del territorio, además de nieblas, neblinas y probables precipitaciones escasas en algunas regiones. También se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h.

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Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet anuncia una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C .

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con presencia de nieblas y neblinas, y vientos del sureste y este de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche el cielo pasará a estar algo nuboso y nuboso, con vientos del sector este de entre 20 y 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Este: máxima de 27 °C y presencia de precipitaciones escasas

En el este del país, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 27 °C.

Durante la mañana se prevé un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Para la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas. Los vientos del sector este oscilarán entre 20 y 30 km/h y podrán alcanzar rachas de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras.

Oeste: temperaturas de hasta 30 °C

En el oeste, Inumet pronostica una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 30 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de vientos del sureste de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y noche continuará el cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h, con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

Norte: máximas de 30 °C y probables lluvias escasas

El norte de Uruguay compartirá las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 18 °C y una máxima de 30 °C.

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del sureste de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones escasas, acompañado de vientos del sureste y este de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h.