Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 11 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este miércoles 11 de noviembre una jornada con cielo mayormente nuboso, precipitaciones en distintas regiones del país y posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en el norte.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 °C y los 28 °C , mientras que las mínimas se ubicarán entre los 13 °C y los 16 °C, según la región.

Durante la mañana se esperan lluvias en buena parte del territorio, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones tenderán a mejorar parcialmente, aunque persistirá la probabilidad de precipitaciones en algunas zonas.

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En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 25 °C .

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y presencia de neblinas. Los vientos soplarán del sector norte a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.

Para la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán del noreste, entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el este del país

En el este de Uruguay, las temperaturas se ubicarán entre los 13 °C y los 27 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones, nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del noreste y norte a velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones aisladas. También podrían registrarse neblinas y bancos de niebla.

Los vientos serán del noreste y este, con velocidades de entre 10 y 40 km/h.

Pronóstico para el oeste de Uruguay

Para el oeste del país, Inumet anuncia una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C.

Durante la mañana se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. También se prevén nieblas y neblinas.

Los vientos serán del sector norte, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche disminuirá la nubosidad, aunque persistirá la probabilidad de precipitaciones aisladas. Los vientos soplarán del noreste y este, entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el norte: lluvias y tormentas aisladas

El norte de Uruguay registrará las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 15 °C y una máxima de 28 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos soplarán del noreste y norte, con velocidades de entre 10 y 40 km/h.

Para la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probable formación de tormentas aisladas. Los vientos serán del noreste y este, entre 10 y 30 km/h.

De acuerdo con el pronóstico de Inumet, el norte será la región con mayor probabilidad de registrar tormentas durante ambas mitades de la jornada, mientras que en Montevideo las precipitaciones serán principalmente aisladas y con menor probabilidad hacia la tarde y la noche.