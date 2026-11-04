Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 4 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este miércoles 4 de noviembre una jornada marcada por la nubosidad, las lluvias y la posibilidad de tormentas en distintas zonas del país. Las temperaturas oscilarán entre los 13 °C y los 26 °C, según la región.

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet pronostica una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 22 °C . Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla.

Para la tarde y noche se espera una disminución de la nubosidad, aunque persistirá la posibilidad de lluvias aisladas, así como las neblinas y los bancos de niebla. Los vientos serán inicialmente del sector este, de entre 10 y 30 km/h, y rotarán hacia el suroeste durante la segunda mitad de la jornada.

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En el este del territorio, las temperaturas estarán entre los 14 °C y los 24 °C. La mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla.

Durante la tarde y noche se prevén precipitaciones y probables tormentas, con períodos de cielo cubierto. Los vientos rotarán del sector este al oeste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h. Durante la mañana podrán registrarse rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico de Inumet para el oeste del país

En el oeste, Inumet anuncia una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 26 °C. Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y presencia de neblinas.

Para la tarde y noche se espera una disminución de la nubosidad, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar hacia el cierre de la jornada, con vientos del suroeste de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico de Inumet para el norte del país

En el norte, las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y los 26 °C. Durante la mañana se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de nieblas y neblinas.

Los vientos soplarán del sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y noche se pronostican períodos de cielo cubierto, precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos rotarán hacia el sureste y sur, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.