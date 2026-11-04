Buscan a una joven de 27 años desaparecida en Maldonado: el sábado viajó a Montevideo con su novio y no regresó

El Ministerio del Interior solicitó la colaboración de la población para localizar a Victoria Gisel Martínez Carballo, una joven de 27 años que se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 31 de octubre, cuando se ausentó de su domicilio en Maldonado.
Según la información difundida por las autoridades, la joven salió de su vivienda sobre las 08:30 horas y habría viajado a Montevideo junto a su novio para asistir a una competencia de gimnasia. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado dijeron a El Observador que, hasta el momento, no hay denuncia de persona ausente respecto al novio de la joven.
Martínez Carballo es de complexión delgada, baja estatura y tiene el cabello largo, castaño claro con tonalidades rubias.
Al momento de su desaparición vestía un short de jean azul, una blusa blanca, una campera de cuero negra y championes negros. Además, llevaba un bolso negro, dinero y su teléfono celular.
Cómo aportar información sobre la mujer desaparecida
El Ministerio del Interior pidió a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen a través de las siguientes vías:
-
911: línea gratuita disponible las 24 horas.
-
2030 4638: Departamento de Personas Ausentes.
-
Correo electrónico: personas [email protected] (sin espacio: [email protected]).
-
Presencialmente: en la seccional policial más próxima.