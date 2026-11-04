Buscan a una joven de 27 años desaparecida en Maldonado: el sábado viajó a Montevideo con su novio y no regresó

El Ministerio del Interior solicitó la colaboración de la población para localizar a Victoria Gisel Martínez Carballo , una joven de 27 años que se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 31 de octubre , cuando se ausentó de su domicilio en Maldonado.

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Según la información difundida por las autoridades, la joven salió de su vivienda sobre las 08:30 horas y habría viajado a Montevideo junto a su novio para asistir a una competencia de gimnasia. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado dijeron a El Observador que, hasta el momento, no hay denuncia de persona ausente respecto al novio de la joven.

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Martínez Carballo es de complexión delgada, baja estatura y tiene el cabello largo, castaño claro con tonalidades rubias.

Al momento de su desaparición vestía un short de jean azul, una blusa blanca, una campera de cuero negra y championes negros. Además, llevaba un bolso negro, dinero y su teléfono celular.

Cómo aportar información sobre la mujer desaparecida

El Ministerio del Interior pidió a quienes tengan información sobre su paradero que se comuniquen a través de las siguientes vías: