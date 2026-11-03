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Defensa recibió el informe de urgencia sobre la muerte de tres militares en Fray Bentos; su contenido es reservado

El ministerio señaló que el documento contiene "elementos técnicos" que servirán de insumo para la investigación administrativa

3 de noviembre de 2026 19:06 hs
Sandra Lazo, ministra de Defensa

Sandra Lazo, ministra de Defensa

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Ministerio de Defensa recibió este martes el informe de urgencia sobre el incidente ocurrido en la noche del 29 de octubre en el río Uruguay, en Fray Bentos, que provocó la muerte de tres militares y dejó a otro internado.

A través de un comunicado, el ministerio informó que el documento aporta "elementos técnicos de relevancia" que servirán de insumo para la investigación administrativa que llevará adelante el ministerio, de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa.

Por el momento, el contenido del informe se mantendrá "en reserva" para preservar el secreto de las actuaciones administrativas, así como "el debido cuidado y respeto que impone la dolorosa circunstancia", señaló Defensa.

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La cartera también indicó que la Fiscalía lleva adelante su propia investigación y que recibirá "toda la colaboración que requiera" por parte del ministerio.

El comunicado se conoce luego de que el Ejército informara que el informe final de la investigación administrativa de urgencia ya había sido entregado y se encontraba a estudio de las autoridades militares.

En paralelo, el único sobreviviente del episodio, el teniente segundo Braian Ruiz, salió del CTI y pasó a sala en el Hospital Militar. Según informó la institución, el efectivo "continúa evolucionando favorablemente dentro de los plazos esperados para el cuadro clínico que presenta".

El incidente ocurrió durante el tercer ejercicio de nado nocturno del Curso de Buzos Tácticos N.º 64, en las inmediaciones del muelle Anglo. Los participantes quedaron enredados en un objeto sumergido no identificado mientras estaban sujetos a una misma línea de seguridad, lo que obligó a cortar la cuerda de emergencia. Tres militares murieron y Ruiz fue rescatado con vida.

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