Ministerio del Interior destinará 5.000 policías al operativo por la visita del papa León XIV

El Ministerio del Interior destinará aproximadamente 5.000 policías para el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a Uruguay , que se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. Así lo informó este martes el director nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, durante una conferencia de prensa del Ministerio del Interior.

" Somos un total de 36 unidades , que conforman la Policía Nacional y el Ministerio del Interior: 19 jefaturas y 17 direcciones nacionales y generales. Tenemos aproximadamente 5.000 policías que están directamente relacionados, pero el resto de nuestras unidades están indirectamente relacionadas y tienen órdenes claras y precisas en una orden de operaciones", dijo Azambuya en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

El director detalló que cuatro jefaturas departamentales tendrán una participación directa en el operativo: Montevideo, Canelones, Florida y Paysandú ; los departamentos en los que se concentrarán las actividades del pontífice. El resto de las unidades de la Policía también tendrá tareas asignadas "en apoyo".

Azambuya también destacó la coordinación con el Estado Mayor de la Defensa del Ministerio de Defensa para preparar el dispositivo: "Más allá de las particularidades y los cometidos que tiene cada una de las instituciones desde el punto de vista de la defensa o la seguridad pública, es un tema país en el cual todas las instituciones debemos trabajar para garantizar que nuestro país está a la altura de una operación de esta naturaleza", afirmó.

La planificación incluye "recursos humanos, tecnológicos y logísticos" de la Policía, que, según indicó, "están al servicio" del operativo desde las primeras etapas de preparación.

El jerarca también buscó transmitir tranquilidad respecto a la seguridad por fuera de la visita: "Si bien la Policía está abocada en gran parte a lo que es el operativo del papa, también vamos a cumplir con la misión sustancial que tenemos de garantizar la seguridad interna de nuestros ciudadanos en todo el territorio nacional", sostuvo.

La agenda de León XIV en Uruguay

El papa llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco el viernes 6 de noviembre a las 16:30. Su primera jornada incluirá la ceremonia de bienvenida en plaza Independencia, un encuentro con autoridades y una reunión con el presidente Yamandú Orsi, además de una actividad en el Cabildo y la Catedral.

El sábado 7 viajará a Paysandú, donde celebrará una misa en el Parque París Londres. De regreso a Montevideo, tendrá encuentros en Casavalle y en la Universidad Católica del Uruguay, antes de encabezar una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

La última jornada tendrá como actividad central una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, el domingo 8 a las 10:30. Ese mismo día, a las 15:30, León XIV partirá desde el aeropuerto de Carrasco rumbo a Buenos Aires.