Alejandro Curcio y Ayax construyeron el mini papamóvil que utilizará el papa León XIV en su visita a Uruguay

El presidente de Ayax S.A., Alejandro Curcio , lideró la construcción del mini papamóvil que utilizará el papa León XIV durante su visita a Uruguay. El proyecto, que surgió a partir de un pedido del Gordo Verde, se concretó en apenas diez días y contó con la participación de especialistas de la empresa y del taller mecánico WTR.

El vehículo elegido fue un carro de golf estándar, originalmente diseñado para transportar a cuatro pasajeros. Sin embargo, para adaptarlo a las necesidades de la visita papal, el equipo técnico debió realizar una serie de modificaciones estructurales y mecánicas que permitieran al pontífice trasladarse tanto de pie como sentado.

Uno de los principales trabajos consistió en extender el chasis hacia atrás, por detrás del eje trasero , para generar el espacio necesario. Esta modificación también requirió ajustar la distribución del peso del vehículo , mediante la incorporación de un contrapeso en la parte delantera, y reforzar la suspensión para mejorar la estabilidad sin comprometer el confort ni la seguridad durante el recorrido.

Además, se intervino el sistema de aceleración para lograr un arranque progresivo, con movimientos suaves y sin cambios bruscos . De esta manera, el equipo buscó adaptar el funcionamiento del vehículo a las características particulares de los traslados del Papa.

Curcio había anunciado el proyecto a través de su cuenta de Instagram, donde compartió el desafío de concretar el trabajo en un plazo de apenas diez días. "Hay llamadas que uno nunca imagina recibir y desafíos que son un verdadero honor", dijo el empresario, quien también expresó su orgullo y la responsabilidad que implicaba estar al frente de la iniciativa.

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El presidente de Ayax agradeció especialmente a quienes participaron en la construcción y destacaron por su aporte técnico y humano. El equipo estuvo integrado por los especialistas de WTR —Was, Jera y Tomás—, Nico Acosta, Fede Richino, Andy Garófalo, Alfonso Bosch, Fernando Montero y colaboradores de Ayax.

Alejandro Curcio, presidente de Ayax S.A.

La iniciativa reunió así a profesionales de distintas áreas para concretar un vehículo diseñado especialmente para una ocasión particular, con el desafío de combinar las adaptaciones mecánicas necesarias con las condiciones de seguridad y comodidad que requiere el traslado del pontífice.