El metro cuadrado al detalle: los precios pedidos por apartamentos y casas en Montevideo, Punta del Este y Maldonado

Las medianas de precios pedidos en las principales zonas de Maldonado ubicaron el valor del metro cuadrado para apartamentos usados en Punta del Este en US$ 3.871 , mientras que en las unidades a estrenar alcanzó los US$ 4.149 .

Por su parte, la ciudad de Maldonado presentó una mediana de US$ 3.712 por metro cuadrado para la tipología de inmuebles usados.

En Montevideo, la mediana de oferta para los apartamentos usados cerró en US$ 3.056 por metro cuadrado , al tiempo que los inmuebles a estrenar registraron un valor de US$ 3.889 .

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En el segmento de vivienda promovida, el precio mediano pedido en la capital se fijó en US$ 3.293 por metro cuadrado .

Estos datos surgen del Índice GREI de precio pedido —elaborado por Gustavo Ortega y Asociados (GOYA) con corte al 26 de octubre de 2026—, cuya medición confirmó que la oferta del mercado inmobiliario en Montevideo y Maldonado finalizó el mes sin variaciones que superen los márgenes de ruido estadístico del indicador.

El reporte analizó 51 zonas comparables respecto a setiembre —recalculadas con la misma metodología— sin registrar en ningún caso un cambio de valor solicitado por encima del umbral necesario para confirmar una tendencia.

Las oscilaciones observadas en el periodo se ubicaron en una banda de entre −3,6 % y +5,9 %, con la totalidad de las zonas dentro del margen de fluctuación habitual del muestreo.

El movimiento relativo de mayor magnitud ocurrió en la categoría de apartamentos usados en el barrio Cordón, con una suba del 5,9 %. Sin embargo, el método exigía un incremento superior al 9 % en esa zona para catalogar el comportamiento como una variación efectiva.

Las cifras publicadas corresponden a los valores exigidos en los avisos de venta para casas y apartamentos, calculados en dólares estadounidenses por metro cuadrado sobre la superficie declarada por cada anunciante. La medición refleja las pretensiones de los vendedores y difiere de los valores finales de cierre en las transacciones concretadas.

Cada dato representa una mediana acompañada por su respectivo margen de error muestral. El criterio metodológico establece que una variación se confirma únicamente si supera 1,4 veces dicho margen y se valida en los mismos avisos durante los dos meses evaluados, por lo que los casos restantes figuran como sin cambio significativo.