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El metro cuadrado al detalle: los precios pedidos por apartamentos en Montevideo, Punta del Este y Maldonado

El Índice GREI mide los precios pedidos por metro cuadrado en los avisos de venta de apartamentos publicados en portales inmobiliarios

13 de octubre de 2026 5:00 hs
20250613 Vista de la ciudad de Montevideo, Malvin Norte, edificios, apartamentos, mercado inmobiliario, real estate, venta, alquileres, vivienda promovida, inmuebles.
Foto: Inés Guimaraens

¿Cuánto cuesta un apartamento en Montevideo, Punta del Este o Maldonado? Una primera referencia está en los precios que se publican en los avisos inmobiliarios.

Por un apartamento usado se pide una mediana de US$ 2.983 por metro cuadrado en Montevideo, US$ 3.909 en Punta del Este y US$ 3.782 en la ciudad de Maldonado, según la primera edición del Índice GREI de precio pedido, elaborado por la firma de arquitectos Gustavo Ortega y Asociados y al que accedió El Observador.

En los apartamentos nuevos sin promoción declarada, los valores son de US$ 3.844 por metro cuadrado en Montevideo y US$ 4.091 en Punta del Este. La vivienda promovida en Montevideo registra una mediana de US$ 3.272.

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La diferencia entre Montevideo y Punta del Este es mayor en los apartamentos usados: en este último destino se pide un 31% más por metro cuadrado. Entre los nuevos, la distancia se reduce al 6%. En Montevideo, por su parte, la vivienda promovida se ofrece a un precio mediano por metro cuadrado un 15% inferior al de los apartamentos nuevos sin promoción declarada.

Los datos corresponden a avisos publicados a fines de setiembre de 2026. ¿Cómo se obtienen estas cifras y hasta dónde permiten conocer los precios del mercado?

  • Montevideo: tres segmentos de apartamentos

El relevamiento en Montevideo incluye apartamentos usados, nuevos sin promoción declarada y vivienda promovida, amparada por la Ley 18.795.

Para estos tres segmentos se analizaron 4.257, 2.449 y 1.735 avisos, respectivamente, después de aplicar los criterios de depuración del índice.

  • Punta del Este: qué avisos se incluyen

En Punta del Este se analizaron 1.689 avisos de apartamentos usados y 740 de nuevos sin promoción declarada.

Las cifras corresponden a la localidad catastral de Punta del Este. No incluyen Pinares ni la ciudad de Maldonado, que se miden por separado.

En la ciudad de Maldonado, el resultado publicado corresponde a los apartamentos usados y se basa en 393 avisos.

  • El detalle de los precios zona por zona

  • Qué mide el índice y cómo se calcula

El Índice GREI mide los precios pedidos por metro cuadrado en avisos de venta de apartamentos y casas publicados en portales inmobiliarios. No mide los precios a los que se concretan las compraventas ni permite establecer el valor de una propiedad en particular.

Para elaborarlo, se recopilan los avisos y se ubican según sus coordenadas en las zonas oficiales correspondientes, no según el barrio que declara el anunciante. Luego se descartan, entre otros, los avisos sin precio, los duplicados de una misma unidad, las publicaciones de proyectos con precios «desde», las ventas de varias unidades en conjunto y los casos con superficies contradictorias.

El cálculo utiliza la superficie declarada en cada aviso. Cuando se informan dos superficies, se toma la menor. Sin embargo, las superficies no siempre son comparables: según cómo se registre la información, pueden incluir terrazas o áreas comunes se explica.

Los apartamentos se clasifican en tres grupos: usados, nuevos sin promoción declarada y vivienda promovida, cuando el aviso o el proyecto lo identifica de esa manera.

Cada cifra se acompaña de un margen de error estimado mediante un intervalo de confianza del 95%. Ese margen contempla el error de muestreo, pero no todas las posibles limitaciones de los avisos, como las diferencias en la forma de declarar las superficies.

Además, no todas las zonas publican resultados. Para hacerlo, el margen de error debe mantenerse dentro de los límites establecidos, deben participar al menos tres inmobiliarias y ninguna puede concentrar la mitad de los avisos. También se exige que ninguna coordenada ni proyecto reúna el 30% o más de las publicaciones.

Los avisos se descargaron el 28 de setiembre para Maldonado y el 29 de setiembre para Montevideo.

Al tratarse de la primera edición, todavía no es posible determinar con este indicador si los precios están subiendo o bajando. Las próximas publicaciones permitirán comparar períodos, teniendo en cuenta el margen de error y que las variaciones también pueden reflejar cambios en el tipo de viviendas que se ofrecen.

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