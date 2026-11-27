El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) dispuso aplicar la máxima sanción del mercado de valores a Compañía de Valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa S.A. . La decisión, adoptada el 25 de noviembre y comunicada este viernes 27, cancela en forma definitiva sus actividades, retira su autorización para funcionar y dispone su baja del Registro del Mercado de Valores .

La medida también fue notificada a los accionistas de la sociedad, Carlos Pérez y Pedro Pérez , quienes habían presentado descargos sin lograr revertir el desenlace.

La sanción surge de un proceso iniciado en abril de 2025 , en el que se detectó un cúmulo de infracciones graves. El eje central fue el uso indebido de los recursos de los inversores . Para operar por cuenta de terceros, la corredora mantenía cuentas a su nombre en entidades financieras donde concentraba la custodia de dinero y valores de quienes operaban allí, un esquema conocido como “cuenta ómnibus” . Según el regulador, en esa cuenta hubo saldos negativos de clientes utilizados para cubrir gastos, retiros y compras de títulos de otros inversores.

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A ello se sumó que los accionistas, directores y personal superior usaron habitualmente esos fondos de la cuenta ómnibus para financiar sus propios retiros y comprar valores para sus portafolios personales, lo que derivó en saldos en efectivo negativos durante varios períodos.

También se constataron faltantes de valores frente a las posiciones contables de los clientes y denuncias por depósitos realizados que nunca aparecieron reflejados en sus estados de cuenta. Además, la firma no mantuvo separadas sus cuentas propias de las de los inversores ni cumplió con su deber de informar un hecho relevante vinculado a una presunta estafa.

Las inspecciones revelaron asimismo serias fallas operativas y de control. La corredora tercerizó servicios de asesoramiento a clientes en una persona no regulada ni supervisada por ninguna autoridad y sin contrato que respaldara ese vínculo.

Tampoco existían contratos firmados con la mayoría de los clientes ni constancias de aceptación de sus perfiles y estrategias de inversión. A esto se agregaron órdenes recibidas por teléfono sin grabación o por WhatsApp en el celular privado del operador de la mesa, junto con incumplimientos en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Inscripta como corredor de bolsa desde febrero de 2004, la firma ya había sido intervenida preventivamente con suspensión de actividades y sustitución de autoridades —bajo la interventora contadora Ana Chaves— en octubre de 2025, y disuelta para su liquidación administrativa en diciembre de ese año ante la imposibilidad de afrontar sus obligaciones. En sus descargos, Carlos y Pedro Pérez sostuvieron que la cancelación repetía los mismos hechos y vulneraba el principio que impide sancionar dos veces por la misma causa, pero el Directorio rechazó el planteo al aclarar que aquellas medidas fueron cautelares o de supervisión y no sanciones disciplinarias.