Un día después de que la Junta Departamental de Montevideo aprobara el decreto que prohíbe a los taxis trabajar en las aplicaciones de transporte , Cabify presentó este viernes una nota ante el intendente Mario Bergara en la que le solicita que observe la norma y la devuelva al legislativo departamental.

En su posición oficial, a la que accedió El Observador, la empresa cuestionó la legalidad de la medida , advirtió sobre sus consecuencias para conductores y pasajeros y anunció que continuará adelante con las acciones legales que correspondan .

La plataforma solicitó a Bergara que haga uso de las facultades que le confiere el artículo 281 de la Constitución para observar el decreto, que establece que a partir del 1° de enero de 2027 los taxistas no podrán operar a través de aplicaciones de transporte privado como Uber y Cabify.

¿El fin de los taxis en Uber y Cabify? El proyecto del FA que se vota este jueves en la Junta de Montevideo

IM no comparte proyecto del FA para prohibir taxis en Uber y Cabify pero advirtió que no permitirá que cobren tarifas dinámicas

" Entendemos, entre otras, que la medida es contraria a la Ley de Defensa de la Competencia , que limita las oportunidades de generar ingresos de más de 1.000 taxistas que hoy usan aplicaciones, y le quitan al usuario la posibilidad de elegir como transportarse ", sostuvo la empresa.

Cabify también cuestionó que el proyecto haya sido aprobado sin escuchar a los principales actores del sector: taxistas, conductores de aplicaciones y plataformas.

Cabify cuestionó que la Junta Departamental optara por prohibir en lugar de regular

La empresa recordó que la decisión de la Junta Departamental va en sentido contrario a la postura que manifestó la semana pasada el propio Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo.

El director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, había expresado su posición contraria al proyecto. Según Cabify, la dependencia se había pronunciado a favor de que los taxis y otras modalidades de transporte pudieran convivir en una misma aplicación, siempre que se respetaran la normativa vigente y la tarifa oficial del taxi.

"En lugar de regular esa convivencia, se optó por prohibirla, limitando la competencia en el mercado", cuestionó la plataforma.

El proyecto, impulsado por el edil del MPP Gonzalo Sánchez, generó divisiones tanto en el oficialismo como en la oposición. Dos sectores del Frente Amplio manifestaron sus discrepancias con la iniciativa, aunque votaron a favor por disciplina partidaria.

La aprobación del decreto se produjo, además, pese a que la Comisión de Defensa de la Competencia había solicitado a la Junta Departamental que postergara la votación para poder comparecer y brindar su opinión.

Cabify anunció que continuará con las acciones legales

La empresa adelantó que recurrirá a las distintas herramientas institucionales a su alcance para cuestionar la nueva normativa. "Cabify seguirá adelante con todas las acciones legales en todos los ámbitos y herramientas institucionales que correspondan", señaló.

La plataforma sostuvo que las modificaciones a la normativa del transporte deben favorecer tanto a conductores como a pasajeros, promover la competencia y ampliar las alternativas de movilidad.

Según datos proporcionados anteriormente a El Observador por las empresas, Cabify cuenta con 600 cuentas activas de taxistas, mientras que en Uber uno de cada tres viajes se realiza actualmente en taxi.