El fenómeno de El Niño continúa intensificándose y podría alcanzar una magnitud sin precedentes antes de que termine 2026, según las últimas proyecciones de la agencia meteorológica brasileña Metsul .

El organismo estima que existe un 100% de probabilidad de que el fenómeno alcance un pico récord en el indicador semanal de temperatura del Pacífico ecuatorial. Sin embargo, advierte que el momento de mayor intensidad no necesariamente coincidirá con el de mayores consecuencias climáticas.

El último informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) señala que las temperaturas de la superficie del mar ya superan en más de 4 °C los valores normales en algunas zonas del Pacífico ecuatorial, mientras que en determinadas capas profundas del océano las anomalías superan los 10 °C .

El Niño costero alcanza intensidad sin precedentes en Sudamérica y bate récords de temperatura, según MetSul

El Niño y los ríos atmosféricos amenazan con intensificar las lluvias en Brasil: qué puede pasar en Uruguay

La NOAA estima que existe alrededor de un 60% de probabilidad de que este episodio supere a los más intensos registrados desde 1950, según su índice de anomalía relativa.

Por su parte, Metsul basa su pronóstico en que la anomalía actual de temperatura en la región Niño 3.4 alcanza los 3,3 °C, por encima del récord histórico semanal de 3 °C, y en que las proyecciones indican que se mantendrá en esos niveles o incluso aumentará hacia finales de año.

La agencia estadounidense también estima una probabilidad superior al 79% de que El Niño mantenga una intensidad de fuerte a muy fuerte hasta el trimestre comprendido entre enero y marzo de 2027.

La advertencia de MetSul: lo peor de El Niño podría no haber llegado todavía

Metsul hizo especial hincapié en que el pico de intensidad de El Niño no equivale al pico de sus consecuencias.

Como ejemplo, recordó que las devastadoras inundaciones que afectaron al estado brasileño de Rio Grande do Sul en 2024 ocurrieron cuando el fenómeno ya estaba perdiendo intensidad.

Los meteorólogos brasileños prevén que los efectos del actual episodio se extiendan al menos hasta el otoño de 2027 y, eventualmente, hasta comienzos del próximo invierno.

De todas formas, los especialistas advierten que un calentamiento récord del Pacífico no implica necesariamente consecuencias igualmente extremas en todas las regiones. La circulación atmosférica, los vientos y la temperatura de otros océanos también serán determinantes en los impactos que genere el fenómeno.