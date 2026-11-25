La combinación de altas temperaturas , abundante humedad y un fenómeno de El Niño de gran intensidad encendió las alarmas de los meteorólogos en Brasil, donde se esperan episodios de lluvias extremas durante las próximas semanas .

El observatorio meteorológico brasileño Metsul advirtió este miércoles que el patrón atmosférico que comienza a instalarse en la región favorece la formación de tormentas capaces de descargar en pocas horas el equivalente a las precipitaciones de todo un mes.

Según las proyecciones del modelo meteorológico europeo (ECMWF), entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre podrían registrarse acumulados de entre 100 y 300 milímetros en varias regiones brasileñas, con volúmenes incluso superiores en algunas localidades.

El Niño vuelve a intensificarse y se acerca a un pico histórico: qué advierte MetSul sobre sus consecuencias

El Niño costero alcanza intensidad sin precedentes en Sudamérica y bate récords de temperatura, según MetSul

En el sur de Brasil, las mayores precipitaciones se concentrarían en Paraná.

Los ríos atmosféricos: el fenómeno que preocupa a MetSul

Los modelos meteorológicos también anticipan la posible formación de un río atmosférico hacia mediados de la próxima semana.

Se trata de corredores que transportan grandes cantidades de vapor de agua y que, al encontrarse con frentes fríos o sistemas de baja presión, pueden alimentar tormentas de forma persistente.

Cuando ese aporte de humedad se mantiene sobre una misma región durante horas o días, aumenta el riesgo de precipitaciones extremas, inundaciones y desbordamientos de ríos y arroyos.

Cómo puede afectar a Uruguay

Si bien Metsul no extiende su advertencia de lluvias extremas a Uruguay, el país también está expuesto a los efectos de El Niño, un fenómeno históricamente asociado con precipitaciones superiores a lo habitual en esta región de Sudamérica.

De hecho, las tendencias climáticas del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para el trimestre comprendido entre noviembre y enero apuntan a mayores probabilidades de lluvias por encima de lo normal en todo el territorio nacional, especialmente en el norte y noreste.

Otro aspecto a monitorear es el comportamiento de las cuencas hidrográficas compartidas con Brasil, dado que las precipitaciones abundantes en determinadas zonas del país vecino pueden provocar crecidas de cursos de agua en Uruguay.