El Ejército de Estados Unidos concretó este miércoles alrededor de las 9:00 hora local la detonación controlada de aproximadamente 4,5 toneladas de azida de plomo —un material explosivo altamente inestable almacenado en 68 barriles subterráneos— en la Planta de Municiones de Iowa, ubicada en la localidad de Middletown. La explosión, realizada en la víspera del Día de Acción de Gracias, pudo escucharse a varios kilómetros de distancia y generó dos columnas de humo claro que se elevaron sobre el predio antes de disiparse.

La medida buscó eliminar reservas que llevaban almacenadas desde 2009 y que, al degradarse con el paso del tiempo, desarrollaron formaciones cristalinas sensibles con riesgo de provocar una explosión espontánea en cadena —un peligro que, según las autoridades, se agravaba con la caída de las temperaturas por debajo de los 0 °C. Sin embargo, la operación desató una intensa controversia pública, judicial y política debido al temor por la dispersión de polvo tóxico de plomo en un radio de hasta 160 kilómetros.

Una hora antes de la detonación, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) envió una alerta de emergencia a los teléfonos celulares de la región advirtiendo que ya no era seguro evacuar y ordenando el confinamiento inmediato de todos los residentes en un radio de 32 kilómetros —incluidas las localidades de Middletown, Augusta y Burlington—. Previamente, se había recomendado la evacuación preventiva de quienes vivían a menos de ocho kilómetros al suroeste de la planta, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) restringió temporalmente los vuelos en la zona.

Para intentar contener la nube tóxica, el Ejército desplegó un operativo inédito que incluyó barreras de arena de dos pisos de altura alrededor de los búnkeres, una "pared de agua", bloques de gel balístico, espumas acuosas para absorber la energía térmica y rociadores para saturar el suelo, además de monitoreo con drones. El cambio en la dirección del viento este miércoles desvió la trayectoria prevista de la nube hacia el suroeste, en dirección al norte de Misuri, alejándola de Burlington y del estado vecino de Illinois.

Tras la explosión, equipos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) comenzaron a tomar muestras inmediatas de aire, suelo, polvo y agua para publicarlas en un panel de monitoreo en tiempo real. Las autoridades sanitarias de Iowa recomendaron a la población permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas entre 24 y 48 horas, y lavar luego con agua y jabón superficies exteriores como patios, juegos infantiles, marcos de ventanas y vehículos.

El corazón de la polémica: un contrato cancelado y temor sanitario

El malestar de los residentes y de organizaciones ambientalistas no solo respondió a la toxicidad del plomo —una neurotoxina sin nivel seguro de exposición, especialmente peligrosa para niños pequeños y mujeres embarazadas—, sino también a la forma en que el Ejército manejó el problema desde que detectó el deterioro de los barriles en una revisión de seguridad en marzo.

La controversia escaló cuando trascendió que ese mismo mes el Ejército había contratado a la empresa MuniRem Environmental para neutralizar químicamente los explosivos, un procedimiento que habría evitado la liberación de polvo tóxico a la atmósfera y, según su fundador, habría resultado más económico. Sin embargo, dos meses más tarde las fuerzas armadas cancelaron el contrato sin ofrecer explicaciones a la firma. Ante las críticas, el Ejército y la EPA argumentaron que manipular o trasladar los bidones para tratarlos químicamente implicaba un riesgo demasiado alto de provocar una explosión accidental y fatal.

Entre los vecinos de la zona predominó la frustración por la falta de información clara sobre los protocolos de seguridad y limpieza, al punto de que las oficinas locales de extensión agrícola agotaron sus kits de análisis de suelo. Frente a lo que consideraron una respuesta oficial insuficiente, investigadores independientes de la Universidad de Iowa y de la Universidad de Purdue organizaron sus propios sistemas de muestreo ambiental para evaluar el impacto real de la nube.

Batalla judicial y cruce político con Trump

La detonación fue postergada en tres oportunidades desde su fecha original del 20 de noviembre. Grupos ambientalistas como el Consejo Ambiental de Iowa y el Sierra Club demandaron a la EPA para frenar el permiso de emergencia otorgado el 13 de noviembre, alegando que el organismo no exigió una evaluación exhaustiva de alternativas más seguras ni notificó adecuadamente a la comunidad.

Cuando un tribunal federal suspendió temporalmente el permiso, el Ejército llegó a advertir que podría invocar disposiciones de emergencia para detonar los explosivos incluso sin la autorización de la EPA. Finalmente, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito levantó el bloqueo esta semana: aunque reconoció los "riesgos muy reales" de la operación, concluyó que el peligro de una detonación espontánea y sin control era aún mayor.

El episodio también derivó en un inesperado cruce político. El presidente Donald Trump intervino en redes sociales asegurando que el Ejército no avanzaría sin el visto bueno judicial y el respaldo del gobernador electo de Iowa, el demócrata Rob Sand, quien recién asumirá el cargo en enero. Sand rechazó ese condicionamiento, señaló que la responsabilidad recaía por completo en la administración Trump y en los expertos desplegados en el terreno, y reclamó explicaciones sobre cómo la comunidad de Middletown llegó a enfrentar esta crisis. Por su parte, la gobernadora saliente, la republicana Kim Reynolds, activó la oficina estatal de emergencias y respaldó la detonación tras dialogar con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros mandos militares.