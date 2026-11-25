A menos de un mes de la Navidad y con la temporada de verano a punto de comenzar , el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó las primeras tendencias sobre cómo podría comportarse el tiempo en Uruguay durante las fiestas de fin de año y los meses de enero y febrero de 2027.

En diálogo con Informativo Sarandí, el meteorólogo aclaró este miércoles que todavía es demasiado temprano para realizar un pronóstico preciso para esas fechas, aunque reconoció que en las últimas horas estuvo “mirando algo” sobre las condiciones meteorológicas que podrían registrarse durante las celebraciones.

De acuerdo con las primeras tendencias analizadas por Ramis, el tiempo “estaría bien” durante las fiestas de fin de año.

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En concreto, el meteorólogo adelantó que para Nochebuena las temperaturas en Montevideo podrían oscilar entre los 17 °C y los 28 °C.

De todas formas, se trata de una primera aproximación y no de un pronóstico definitivo, debido a la cantidad de días que todavía restan para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El pronóstico de Guillermo Ramis para enero y febrero de 2027

El meteorólogo también ofreció un panorama alentador para quienes planifican sus vacaciones de verano en Uruguay, especialmente durante enero.

“Va a estar bien, con una primera quincena de enero con algo de lluvia, aunque no importante, y una segunda quincena todavía mejor”, adelantó Ramis.

Según explicó, los registros climatológicos indican que durante enero suelen acumularse unos 100 milímetros de precipitaciones en Uruguay. Sin embargo, para el primer mes de 2027, las tendencias apuntan a que las lluvias se situarían en el entorno de los 80 milímetros. “Va a ser bueno para el turismo, se va a alquilar bien”, consideró el meteorólogo.

El panorama sería diferente en febrero, un mes que, según adelantó Ramis, se presentaría “un poco lluvioso”, lo que podría incidir en el desarrollo de las actividades de carnaval.

Una semana sin lluvias y temperaturas de verano: el pronóstico para los próximos días

En cuanto a las condiciones meteorológicas a corto plazo, Ramis adelantó que Uruguay tendrá al menos siete días prácticamente sin precipitaciones, aunque no descartó la posibilidad de que se registre “algún chaparroncito” en el norte del territorio nacional.

Para Montevideo, en tanto, el meteorólogo prevé un fin de semana con temperaturas típicamente veraniegas, con máximas que se ubicarán entre los 30 °C y los 31 °C.