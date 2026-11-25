Un funcionario policial y un mayor del Ejército Nacional están entre las 17 personas detenidas en el marco de un operativo de alcance nacional que permitió desarticular una organización dedicada al tráfico de armas y municiones , informó este miércoles el Ministerio del Interior .

La denominada operación Carabo , llevada adelante por la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, implicó el despliegue de efectivos en 11 departamentos del país, donde este martes se realizaron 25 allanamientos.

Como resultado de los procedimientos, los investigadores incautaron más de 50 armas de diversos calibres y más de 20.500 municiones .

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La investigación se desarrolló en coordinación con la Fiscalía Letrada de 3° Turno de Rivera y permitió detener a 17 personas, entre las que se encuentran un integrante de la Policía Nacional y un oficial del Ejército con rango de mayor .

Operación Carabo: los 11 departamentos en los que hubo allanamientos

Los procedimientos policiales se desarrollaron de forma simultánea en Rivera, Tacuarembó, Maldonado, Cerro Largo, Canelones, Flores, Río Negro, Colonia, Montevideo, Rocha y San José.

En este último departamento, además, los investigadores detectaron actividades de caza furtiva, por lo que dieron intervención a la Brigada Departamental de Seguridad Rural, que procedió a la incautación de las piezas de caza y otros elementos.

Los 17 detenidos permanecen a disposición de la Justicia. Aún no se esclareció el rol que desempeñaban el funcionario policial y el mayor del Ejército dentro de la presunta organización ni sobre el origen y el destino de las armas incautadas.