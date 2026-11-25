La Junta Departamental de Maldonado aprobó por unanimidad una serie de normas para la circulación de los monopatines eléctricos –y demás vehículos de movilidad personal (VMP)– en el departamento, que van desde circular con casco protector y chaleco o bandas reflectivas , entre otras disposiciones.

El autor del proyecto, el edil nacionalista Ignacio Méndez , contó que la iniciativa de más de 20 artículos tiene como fin rellenar "un vacío legal" con respecto a esta tecnología de transporte. Si bien el proyecto ya fue aprobado, la iniciativa empieza a correr después de tres meses de publicado en el Diario Oficial , por lo que el edil presume que estará en funcionamiento después de los días más intensos del verano que viene.

" Nuestra previsión era realizarlo para antes de la temporada , nosotros lo presentamos en agosto del año pasado", contó Méndez a El Observador, quien ha visto un crecimiento de estas tecnologías en el último año.

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Con esta normativa, los monopatines eléctricos quedan habilitados en todas las calles del departamento , como también en ciclovías y bicisendas , aunque con distintas disposiciones. Por ejemplo, en cuanto a velocidades permitidas "se establece como límite general de velocidad para los vehículos de movilidad personal los 25 kilómetros por hora ", mientras que "en ciclovías y bicisendas , la velocidad máxima permitida será de 15 kilómetros por hora ".

Foto: Marcelo Umpierrez.

A su vez, queda prohibido "circular por veredas o zonas peatonales", "transportar bultos, objetos o cargas que puedan generar inestabilidad, dificulten el control del vehículo, restrinjan el movimiento del conductor o comprometan la seguridad vial".

También queda prohibido "llevar pasajeros", "circular utilizando auriculares, audífonos, reproductores de música o dispositivos electrónicos de comunicación o entretenimiento que disminuyan la atención, con excepción de dispositivos indicados para la mejora de la audición".

Estos transportes deberán contar con un equipamiento de seguridad compuesto por una "luz delantera de color blanco y luz trasera de color rojo" y "timbre o bocina audible a una distancia mínima de 10 metros".

El mismo decreto subraya que "la Intendencia de Maldonado podrá aplicar las sanciones que estime pertinentes ante el incumplimiento de las disposiciones establecidas".

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El articulado también tiene un apartado para las empresas que alquilen estos servicios, las cuales deberán estar registradas y acreditar una serie de disposiciones, como "razón social, domicilio fiscal y representación legal", "características técnicas de las unidades" y las "zonas geográficas donde prestará el servicio", entre otras disposiciones.

También habrá un registro de las unidades que "no estarán sujetos a empadronamiento vehicular tradicional". A estos vehículos "se le asignará un identificador único, preferentemente digital, que podrá instrumentarse mediante código QR, adhesivo identificatorio, dispositivo electrónico o TAG, u otra tecnología".

"La inscripción en el registro y la expedición del identificador serán gratuitas, debiendo la Intendencia Departamental implementar mecanismos que permitan su realización preferentemente por medios digitales", añade la normativa.