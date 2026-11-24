Los consumidores uruguayos continúan en zona de moderado pesimismo luego de un retroceso de la confianza en octubre. La mayo baja se observó en la predisposición para la c ompra de bienes durables .

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) -elaborado por Equipos Consultores y la UCU Business School- cerró octubre en 46,6 puntos, con un retroceso de 1,1% respecto a la anterior medición de agosto.

A su vez, la disminución interanual fue de 8,4% y de esa manera el indicador se mantiene dentro de la zona de moderado pesimismo, casi 11 puntos por debajo del último pico alcanzado en octubre de 2024 .

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La retracción de octubre respecto a agosto se debió a una caída de los tres subíndices que componen el ICC, aunque en ninguno de los casos superó un punto porcentual.

El informe agregó que en la comparación interanual también retrocedieron los tres componentes, aunque esta vez la baja fue más marcada y predominó la predisposición para la compra de bienes durables, con un retroceso de casi nueve puntos porcentuales. El ICC explicó que el desempeño negativo del rubro se debió a una menor inclinación para adquirir electrodomésticos, autos y casas.

En el caso de la situación personal la variación interanual marcó una disminución de una décima, mientras que en la percepción sobre la situación económica del país se verificó un descenso de 3,8 puntos.