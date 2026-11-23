En la cuarta jornada del juicio oral contra el exministro del Interior Charles Carrera , la exdirectora del Departamento Jurídico del Hospital Policial (HP), Carmencita Díaz, expuso las irregularidades administrativas y de convivencia que rodearon la prolongada internación del civil Víctor Hernández, herido de bala en La Paloma en 2012. Ante el juez de Crimen Organizado, Alejandro Asteggiante, la abogada relató que advirtió al entonces director de Sanidad Policial, Leonardo Anzalone, sobre la ilegalidad de la situación y le anticipó que terminaría "preso" por cumplir una orden política.

Díaz, quien dirigió el área jurídica del centro asistencial entre 2007 y 2017, aseguró que nunca fue consultada formalmente sobre el ingreso de Hernández, pero que tomó conocimiento del caso "casi enseguida" porque tanto el paciente como su familia —como es sabido su hermano se alojaba en la habitación con él y comía en el lugar— protagonizaban conflictos con el personal. Según declaró, las nurses acudían constantemente a su oficina a denunciar "malos tratos", insultos, visitas fuera de hora.

Díaz dijo que también la consultaron sobre la legalidad de entregarle tickets de alimentación —un beneficio exclusivo para el personal policial— a alguien que no era funcionario y contó que aunque no fue una consulta formal todo se sabía en el Policial.

Cruce de versiones entre testigos y aciertos para ambas partes en el juicio a Charles Carrera: de la orden del gasto al teléfono del exministro Heber

Ante todas esas consultas a quien tenía que ejecutar órdenes sobre Hernández su recomendación era: "que hicieran un memorándum y se guardaran la copia".

La abogada relató que la tensión en el Policial escaló hasta que el propio Anzalone recurrió a ella. "En determinado momento, cuando ya la situación era acuciante, era complicada con el tema del piso y el personal, el doctor Anzalone me consulta: '¿Qué hacemos con esto?'", recordó la testigo. "Le dije clarito que los dedos en el ventilador no los iba a poner, que era un tema del Ministerio del Interior, que lo resolviera el Ministerio del Interior. El Departamento Jurídico no tenía nada que ver, sabíamos que no era policía. Todavía le dije: 'Vas a terminar preso'".

Según el testimonio de Díaz, Anzalone le explicó que mantener internado a Hernández respondía a "una decisión del Ministerio para evitar un juicio" contra el Estado. La exjerarca jurídica replicó entonces con su pronóstico: "Le dije: 'Lo vas a tener cuatro años acá y cuando falte poco te va a hacer el juicio igual'".

Consultada por la Fiscalía sobre quién daba las órdenes desde la cartera de seguridad, Díaz indicó que "eso debía responderlo Anzalone" porque se comunicaban con él. No obstante, precisó la dinámica de trabajo de la época y afirmó que mientras que los temas de convenios y más institucionales se trataban con el subsecretario del Interior Jorge Vázquez, los asuntos vinculados a internaciones y concursos en el Hospital Policial se canalizaban a través del entonces director de Secretaría Charles Carrera, quien tenía "más llegada" con el director del centro.

Asimismo, Díaz desestimó cualquier marco legal que amparara la gratuidad del tratamiento de Hernández. Explicó que los civiles solo podían atenderse mediante venta de servicios a instituciones como ASSE o el BPS —a través de cuentas corrientes y facturación, no de forma individual— o mediante la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (Rieps), diseñada para compensar servicios entre prestadores públicos y no para casos puntuales.

La fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas junto a las fiscales adscriptas Valeria García, Romina Cabrera y la fiscal de Litigación Valeria Bovio (de espaldas); al fondo el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante Armando Sartorotti /FocoUy

Ante una pregunta de la Fiscalía sobre las "autorizaciones especiales" otorgadas por la dirección, la testigo aclaró que siempre debían estar vinculadas a un funcionario policial. "El Hospital Policial tiene financiamiento mixto, es una unidad policial, no es un hospital público", sentenció, agregando que en una ocasión en que hablaron del tema Hernández, llegó a advertirle a Anzalone: "No me mandes el expediente porque te lo voy a mandar para atrás".

Cruces de la defensa con la testigo

El contrainterrogatorio de la defensa de Charles Carrera —integrada por los abogados Juan Manuel González, Lucía Fernández y Eduardo Decia— a la exdirectora del Departamento Jurídico del Hospital Policial, pasó por algunos momentos de tensión.

González se mostró sorprendido por las afirmaciones de Díaz sobre los roles de Carrera y Jorge Vázquez y dijo que "se metió en temas" que le sorprendieron por lo que quiso ahondar pero luego cuando la testigo quiso ponerle un ejemplo la cortó en seco y le dijo que no lo hiciera. El abogado buscó acotar su declaración remarcando que sus dichos sobre internaciones eran de oídas y no por conocimiento directo. En otro pasaje, González le exigió que se limitara estrictamente a lo consultado: "Usted está respondiendo a un interrogatorio, le hago preguntas concretas; si necesito que me aclare se lo haré saber".

Además intentó llevar a la testigo a cometer imprecisiones sobre el funcionamiento administrativo, como hacerle decir que los tickets a Hernández se los entregaba Administración de Sanidad Policial, (ha quedado claro que se los llevaban de tesorería del Ministerio del Interior) o confrontarla con cifras exactas de usuarios y registros.

Por el contrario, cuando Díaz afirmó que "nadie hace nada que no sea por la dirección" respecto a las decisiones como las autorizaciones especiales o autorización de los tickets, González asintió satisfecho ya que eso refuerza su teoría de que quien dio la autorización especial a Hernández fue Anzalone, a pedido de Bonomi y Stella González, exdirectora de Asuntos Internos.

Otro momento tenso se vivió cuando la defensa le preguntó a Díaz si había brindado asistencia letrada a la escribana María Fernanda Cuello cuando esta declaró en Fiscalía. Díaz respondió afirmativamente pero no fue clara en señalar si habia sido citada en calidad de testigo o indagada. Luego la defensa quiso leer un fragmento de la declaración de Cuello en fiscalía pero la fiscalía objetó que no podía hacerlo porque Cuello debería relevar a Díaz del secreto profesional. Finalmente quedó claro que había sido indagada por una contradicción con otra escribana.

Más adelante Decia le pidió que ahondara sobre una afirmación que había lanzado sobre que Anzalone "entregó el Hospital Policial a ASSE" y le exhibió un documento sobre el Plan Estratégico de la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (Rieps) para que leyera una foja específica. Díaz retrucó pidiendo leer todo el texto para no sacarlo de contexto y mantuvo su postura de que el Hospital Policial es una unidad policial con financiamiento mixto y no un hospital público de ASSE remarcando que si alguien se atendía allí era por medio del intercambio de servicios y se debía pagar.

El alta definitiva en ausencia y el traslado de pertenencias a Rocha

Los otros dos testigos aportaron detalles sobre el abrupto final de la internación de Hernández en enero de 2017. Por un lado el médico Álvaro Tondo fue quién le firmó el alta definitiva a Hernández cuando se había ido a La Paloma a pasar el fin de año de 2016, mientras que a la escribana María Fernanda Cuello, se le encargó hacer un acta con las pertenecias que los Hernández tenían en la habitación del 5° piso del Policial y luego llevársela ella misma a Rocha en una camioneta de Sanidad Policial.

Tondo, quien se desempeñaba como adjunto a la subdirección nacional, relató que firmó el resumen de alta definitiva de Hernández por orden directa de Anzalone, a pesar de no haber sido su médico tratante y sin que el paciente estuviera presente en el hospital.

El médico explicó que revisó la historia clínica —compuesta por "cuatro tomos gordos"— y constató que Hernández llevaba 12 días sin regresar de un alta transitoria y que no tenía indicación médica para seguir internado, ya que podía realizar su rehabilitación en domicilio. Tondo calificó de inédita una internación tan prolongada bajo esas condiciones y confirmó que, tras realizar un costeo de los servicios brindados a pedido del Ministerio del Interior, desde Contaduría le informaron que nunca se efectuó cobro alguno por la asistencia del civil.

Por su parte, la escribana Cuello reconstruyó el operativo desplegado entre el 4 y el 5 de enero de 2017 para vaciar la habitación del quinto piso que ocupaba Hernández. A solicitud de la dirección técnica y por orden de Anzalone, Cuello labró un acta notarial tras cortar el candado o precinto del placard del paciente, de donde se retiraron ropa, calzado, abrigo, medicamentos, herramientas y hasta una lata de pintura, entre una larga lista de objetos.

Al día siguiente, la escribana viajó en una camioneta de Sanidad Policial junto al jefe de Seguridad y un chofer hasta el balneario La Paloma, en Rocha, para entregar las pertenencias y la notificación del alta definitiva en la casa del paciente, donde fueron recibidos por su madre, Miriam Hernández. Cuello admitió ante el tribunal que el procedimiento le llamó poderosamente la atención: en sus 18 años en el departamento notarial, nunca antes le habían solicitado constatar el retiro de objetos de una habitación ni trasladarse a otro departamento para devolverlos a domicilio.