Confianza del consumidor: leve repunte en agosto, pero sigue el moderado pesimismo

El Índice de Confianza de l Consumidor (ICC) que elabora Equipos Consultores y UCU Business School tuvo un leve repunte en agosto y revirtió la tendencia de los últimos meses. El indicador se ubicó en 47,1 puntos , 0,8 puntos por encima de la medición de junio, lo que representa un aumento de 1,7% .

A pesar de la mejora, el ICC permanece en la zona de moderado pesimismo , que comprende los valores de entre 40 y 49 puntos . Además, en la comparación interanual se mantiene más de cinco puntos por debajo del nivel registrado en agosto de 2025.

La mejora frente a junio estuvo explicada principalmente por una evaluación más favorable de la situación económica personal de los consumidores y por una mayor predisposición a comprar bienes durables . En cambio, la percepción sobre la situación económica del país mostró un deterioro .

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El subíndice que mide la situación económica personal aumentó algo más de dos puntos frente a junio , equivalente a una mejora de 3,7% .

El avance estuvo impulsado por una mejor evaluación de la situación actual, que aumentó 11,2%. En cambio, la percepción sobre cómo estará la situación económica personal dentro de un año empeoró 1,7%.

También se recuperó la predisposición a comprar bienes durables, aunque el aumento fue más moderado: seis décimas frente a junio.

Dentro de este componente hubo comportamientos diferentes. La disposición a comprar autos o inmuebles aumentó 8%, mientras que la predisposición a adquirir electrodomésticos retrocedió 1,8%.

Mayor pesimismo sobre la economía del país

El comportamiento del tercer componente del índice fue diferente. La percepción sobre la situación económica del país mostró un mayor pesimismo, aunque también hubo diferencias según el horizonte temporal.

Las expectativas para el próximo año mejoraron 1,3%. Sin embargo, la percepción sobre la situación económica a tres años volvió a deteriorarse, con una caída de 1,8%.

La comparación con agosto de 2025 también muestra un escenario menos favorable. Los tres subíndices del ICC se encuentran por debajo de los niveles registrados un año atrás.

La mayor diferencia corresponde a la predisposición a comprar bienes durables. Aunque este componente mejoró frente a junio, está 10 puntos por debajo de agosto de 2025, una brecha de aproximadamente 24%.

En el caso de la situación económica personal, la diferencia interanual es de apenas 0,2 puntos, equivalente a una caída de 0,3%. La evaluación de la situación actual mejoró respecto del año pasado, pero ese avance no alcanzó para compensar el deterioro de las expectativas sobre la situación futura, que cayó 3,7 puntos.

Por su parte, la percepción sobre la situación económica del país cayó 5,8 puntos frente a agosto de 2025, una variación negativa de 10%. El deterioro se observa tanto en las expectativas a un año como a tres años, con diferencias interanuales de entre 5,7 y 5,8 puntos.

Cómo se mide

El Índice de Confianza del Consumidor es elaborado desde agosto de 2007 y sigue la metodología del Índice de la Universidad de Michigan.

El indicador se construye a partir de seis preguntas sobre la situación económica del país, la situación económica personal y la predisposición a realizar compras de bienes durables. Esos resultados se agrupan en tres subíndices y el ICC surge del promedio simple de los tres.

La medición se realiza mediante una encuesta telefónica a personas mayores de 18 años con teléfono celular. Cada medición incluye 500 casos y tiene un margen de error esperado de +/- 4,8%, con un 95% de confianza. Desde febrero de 2023, los resultados se difunden de forma bimestral.