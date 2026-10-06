Ley de Competitividad: industria química cuestionó el artículo 140 y advirtió por el futuro de la producción nacional de agroquímicos

La Comisión de Fitosanitarios de la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (Asiqur) concurrió al Parlamento para plantear su posición sobre el artículo 140 —originalmente el 141— del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que establece un mecanismo para simplificar el registro de productos para nuevos importadores.

La delegación, integrada por el presidente de Asiqur, Juan Andrés Fernández Cervino; el secretario, Nicolás López, y el coordinador, Rodolfo Fonseca, manifestó su respaldo general al proyecto, pero expresó una “profunda preocupación” por el impacto que, a su entender, tendría el artículo 140 sobre la producción nacional de fitosanitarios .

Fernández explicó que el artículo permitiría que terceros utilicen registros de productos que fueron tramitados previamente ante el Estado por otras empresas. Según Asiqur, esto afecta las inversiones realizadas por las compañías para registrar los productos y puede desincentivar nuevas inversiones, la innovación y el empleo industrial .

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Por ese motivo, la asociación pidió eliminar el artículo 140 o, como alternativa, excluir a los productos fitosanitarios de su alcance .

Un registro que lleva años

Durante la comparecencia, Asiqur explicó que en Uruguay existen unos 2.000 registros de productos fitosanitarios, correspondientes a unas 400 sustancias activas y alrededor de 150 empresas registrantes. De ese total, seis empresas uruguayas tienen producción local.

La asociación sostuvo que el proceso de registro no constituye una barrera para la competencia, sino que busca garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los productos, además de la protección ambiental. El procedimiento incluye evaluaciones toxicológicas y ensayos a campo.

Fernández señaló que registrar un producto requiere una inversión importante de tiempo y recursos. Fonseca precisó que actualmente un registro nuevo en el Ministerio lleva “no menos de tres o cuatro años” y que la renovación se realiza cada cuatro años.

Por eso, consideró que el plazo de un año de exclusividad incorporado durante el tratamiento en el Senado no resulta suficiente para recuperar la inversión realizada. “Si uno demora cuatro años en hacer la inversión y luego tiene un año solo de exclusividad, eso no va a mover la aguja”, afirmó.

Argentina y las diferencias con Uruguay

Ante una consulta de los legisladores, Asiqur explicó que el sistema argentino no permite que un tercero utilice el registro obtenido por otra empresa.

Según la asociación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) permite un registro automático para la misma empresa multinacional que ya registró el producto bajo criterios equivalentes en países como Estados Unidos, Canadá o Australia. En Uruguay, señalaron, no se cumplen esas condiciones.

La delegación también sostuvo que los países a los que Uruguay exporta no cuentan con un sistema como el que propone el artículo 140.

Un mercado de US$ 205 millones

Asiqur indicó que la actividad del sector supera los US$ 200 millones anuales. De ese monto, unos US$ 150 millones corresponden al mercado interno y US$ 55 millones a exportaciones.

Los productos elaborados en Uruguay se exportan a varios países de la región, entre ellos Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia y Perú.

Fernández explicó que la producción local permite a las empresas exportar con certificado de origen y beneficiarse de las condiciones comerciales del Mercosur.

A la vez, Fonseca destacó la importancia de contar con producción nacional para garantizar el abastecimiento cuando existen dificultades con los fletes o los puertos. También sostuvo que la industria local contribuye a regular los precios al competir con empresas multinacionales.

Cambio no bajará los precios

La delegación señaló que Uruguay tiene arancel cero para los agroquímicos, mientras que otros países de la región aplican aranceles a las importaciones.

A pesar de estas diferencias, Asiqur sostuvo que el mercado uruguayo es abierto y competitivo y que los precios promedio de los fitosanitarios se encuentran entre los más bajos de la región.

Por eso, Fernández afirmó que el artículo 140 no permitirá reducir el costo de los productos. “No se va a lograr bajar un centavo el precio promedio de los agroquímicos en Uruguay”, sostuvo.

La asociación aclaró que no está planteando aumentar los aranceles para proteger a la industria nacional y reiteró que su pedido es que los agroquímicos queden fuera del alcance del artículo 140.

Empleo y producción nacional

Las seis empresas uruguayas que producen fitosanitarios generan unos 350 puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, la asociación señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el empleo en la industria química cayó 35% entre 2013 y 2025.

Para Asiqur, la aplicación del artículo 140 podría profundizar el desplazamiento de la producción local por productos terminados importados y afectar las inversiones y el empleo del sector.