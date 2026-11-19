El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, realizó un extenso desahogo luego de que el aurinegro goleara este jueves a Cerro Largo para adjudicarse la Tabla Anual. En el tercer gol del partido, Diego Aguirre salió de su zona para darle un abrazo. El titular de los aurinegros habló de ese gesto y también de las elecciones del 12 de diciembre.

"Estamos a una final y ojalá que se nos dé por muchas cosas que hemos vivido en este tiempo, son muchas emociones juntas, hay que ir por ese campeonato y darle esa alegría a la gente. La felicidad por Peñarol, por Diego Aguirre que no se merecía irse así de Peñarol y se puso muy complicada la forma de sostenerlo y ahora fue un lindo gesto de venir a darme un beso y decirme que me pusiera contento. A procesarlo, es mucha emoción junta", dijo Ruglio en conferencia de prensa en el Campeón del Siglo.

"No lo sé por qué se complicó. El otro día pensé que teníamos una yeta, pero en realidad todos estaban jugando para nosotros, la suerte nos ayudó, pero en esa última pelota no nos ayudó, lo llamé enseguida a Lucas (Ferreira), le dije que los problemas grandes son cuando se te muere un familiar o cuando no tenés para comer. 'Si te comiste un gol, el jueves vamos a festejar todos juntos' le dije, porque estaba muy quebrado . Diego no lo sacó por castigo sino porque estaba quebradísimo, me dijo que lo ayudaron las palabras, todos los días los sostenés a todos, pero en un momento te empieza a pesar en el cuerpo", afirmó Ruglio.

La dura frase de Diego Aguirre sobre el año electoral en el club: "No todos los hinchas de Peñarol quieren que gane el equipo"

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De un año de especulaciones por una posible reelección al "hace un año que estoy sin batería"

"Estoy haciendo un proceso de irme de un lugar donde estuve 20 años y seis como presidente. Lo hago muy convencido, estoy muy seguro, ya no tengo fuerza, hace un año que estoy sin batería, se lo vengo diciendo a mi familia. Para estar al frente de Peñarol, tenemos que estar al 100% para estar desde las seis de la mañana hasta la una de la mañana para dar todas las pelas y me están costando. Ya hace un año no tengo la fuerza que tenía antes, no estoy al 100% para Peñarol. Este último año costó y este último mes y medio estuvo hecho para que sufriera", dijo Ruglio.

Si bien el presidente enfatizó que hace un año se siente sin fuerzas, fue recién el 12 de noviembre que anunció que no iba a ser ser candidato dado que estuvo desde enero especulando con una eventual reelección.

"Los resultados no tienen nada que ver", dijo Ruglio sobre esa especulación.

"Hace un año que le vengo diciendo a mi grupo que no tengo fuerza, ustedes saben, fui una topadora de agarrar temas, de que todo me chupara un huevo y de arremeter contra todo y demás y hace mucho tiempo que no tengo la fuerza que tenía antes, la estoy metiendo para llegar al final, pero tenés que saber cuando no te da, que necesitás descansar, que mi nieta me dice ‘dejá el celular abuelo ‘. Y ya no lo estoy disfrutando, duele todo lo que ha pasado, quería que Peñarol estuviera en las finales, se lo merecía Diego antes de que terminara su mandato porque no es un técnico más, a pesar de que los hinchas se desesperan y piden que salga uno y otro y otro", manifestó el presidente de Peñarol.

Lo que dijo Ignacio Ruglio sobre el respaldo que le dio Peñarol a Diego Aguirre

Ruglio dijo que tuvo a los 10 consejeros "en contra" para que Aguirre se quedara en el cargo.

El presidente se refirió a la sesión del consejo directivo del 20 de octubre donde se volvió a analizar -al igual que en junio- la continuidad del entrenador que está en el cargo desde noviembre de 2023.

Sin embargo, en aquel consejo no hubo votación para que Aguirre siguiera o no en el cargo, y solamente los consejeros manifestaron su posición.

Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaindensztat y los oficialistas Alejandro González, Marcelo Solomita y Zelmar Dufrechou se manifestaron para que Aguirre siguiera, al igual que Nicolás Ghizzo, consejero por la oposición.

Los que entendieron que Peñarol necesitaba un cambio de entrenador fueron Evaristo González, Santiago Sánchez, José Luis Bringa, quien asistió como suplente de Rodolfo Catino, y Javier Di Mauro, suplente de Guillermo Varela.

"Que se quedara Diego era una responsabilidad muy grande. Pedí que me blindaran por ser el presidente y si salía mal iba a cargar esa responsabilidad en la espalada. Hoy por Peñarol, por Diego y por la gente estamos en las finales y tenemos 12-15 días para prepararlas y sacar esto adelante", manifestó Ruglio.

"Tuve 10 votos en contra, hasta mis compañeros me dijeron que se vaya, pero les dije: 'Yo soy el presidente y yo blindé a (Jorge) Barrera cuando quiso sostener a (Mario) Saralegui, yo era oposición, no me pueden cambiar el técnico contra mi voluntad'. Me jugué esa parada, pesaba porque si no salía bien me la iban a adjudicar entera a mí. Cuando Diego cruzó el portón para agradecer me dije que en esta Dios me ayudó y la moneda cayó de mi lado", agregó.

Lo que dijo Ruglio sobre las elecciones en Peñarol y su mensaje para Juan Pedro Damiani

"Cuando no sea presidente que no me llame ni el loro, por un tiempo, que Dios me ayude a no poner estados de WhatsApp si me caliento con los árbitros", dijo.

"Estoy muy cansado, voy a descansar, ver a Peñarol en copas otra vez, venir a la tribuna con mi nieto e hijos, si Peñarol gana, irme contento, si pierde, irme caliente, pero no sentir que la responsabilidad es mía. Ese es el peso más grande que tengo hace un tiempo, que si Peñarol pierde es responsabilidad mía", afirmó.

"Con Marcelo (Solomita) me siento muy representando, pero al que venga le voy a desear la mayor de las suertes", dijo.

"Soy hincha de Peñarol desde que abrí los ojos, voy a querer que gane toda la vida, no lo que me hicieron a mí que con los tres años que ha tenido Peñarol que es una máquina de youtubers pagos y de cuentas truchas pagas para darle manija a la gente y meter a Peñarol en quilombos todo el tiempo, pero Peñarol ha estado muy bien estos años y me da mucho orgullo, que el que venga lo haga bien", expresó.

"Voy a votar a Marcelo porque me representa, tengo un gran concepto de Santi Sánchez, de Ale González, de (Julio) trostchansky. Los demás no me caen, pero Damiani ha sido presidente de Peñarol muchos años, tengo una relación de respeto, mi diferencia es que yo voy a querer que Peñarol gane de verdad. Yo a veces veo que hay gente que sufría cuando a Peñarol le iba bien y no lo puedo entender, ni en Peñarol ni en Nacional", dijo.

"Cuando lo veo a Flavio (Perchman), por el que tengo cariño, como lo matan, el tipo ganó, dejalo gobernar, que le vaya como le vaya. Ya lo dijo (Ricardo) Alarcón el problema de Nacional está dentro de Nacional y el de Peñarol también está dentro de Peñarol. Acá hay gente desesperada para que Peñarol pierda y en Nacional también. Cuando fui oposición de Barrera me pidió terminar con su técnico y lo hice", agregó.

"El club estaba blindado y ahora se ha llenado de gente que quiere ser protagonista sin serlo y quiere que le vaya mal y eso es un error gigante. Si le toca a Damiani ser presidente voy a venir a gritar los goles de Peñarol, que gane la sexta con Juan Pedro o el q sea, ojalá con Solomita. Hace tres años que tengo cuentas pagas para dar manija contra Peñarol y Peñarol es un club ordenado y que compite. Habrá que pensar a futuro para los que le toque", concluyó.