El exministro de Industria y excanciller Omar Paganini cuestionó la proyección de 1.500 puestos de trabajo vinculados al funcionamiento del megaproyecto de la empresa española Solaria en Uruguay y aseguró que esos empleos "no se sostienen".

"Yo creo que los 3.500 en una obra o en varias obras grandes es defendible. El 1.500 no. De ninguna manera. No se sostiene", afirmó durante una entrevista en el programa de streaming Todo un Tema (TUT) de El Observador. Según explicó, ni los centros de datos ni los parques fotovoltaicos "contratan esa cantidad de gente" para funcionar.

Consultado sobre por qué el presidente Yamandú Orsi anunció una cantidad de puestos de trabajo que, a su entender, no se concretará, el exjerarca respondió: "No sé. Yo sí creo que Uruguay necesita muchas inversiones y a los gobiernos siempre les gusta poder anunciarlas. Pero los 1.500 puestos de trabajo yo creo que no los vamos a ver en este proyecto".

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El cuestionamiento de Paganini se enmarca en sus reparos al anuncio de una inversión de US$ 5.700 millones , que el gobierno presentó como la mayor inversión privada de la historia del país.

El exministro sostuvo que esa cifra todavía no corresponde a una inversión comprometida, sino a un proyecto que Solaria busca desarrollar con la participación de otro inversor.

"No estamos ante una inversión de US$ 5.700 millones aún. Estamos ante una empresa que quiere atraer una inversión de US$ 5.700 millones", afirmó. Según explicó, Solaria tiene un "acuerdo" con el gobierno para desarrollar generación de energía solar y preparar las condiciones para que un tercero instale un centro de datos, que concentraría la mayor parte de la inversión.

"El problema es que la empresa que va a hacer el data center no es la que va a tomar la decisión final de inversión", señaló Paganini.

El exministro también cuestionó que se reserven recursos de la red eléctrica para un proyecto cuya concreción todavía no está asegurada. Sobre esto, dijo: "El espacio en la red, en una red que no es muy grande como la uruguaya, hay que entregárselo al que traiga la carga de verdad". Además, planteó reparos sobre las condiciones acordadas para la generación de energía solar y las obligaciones que podría asumir UTE; "El anuncio pareció un poco apresurado", concluyó.