"La idea es que las obras comiencen el año que viene": Legnani sobre el megaproyecto Solaria

La empresa española Solaria prevé comenzar en 2027 las obras de su megaproyecto de inversión en Uruguay , que incluye la instalación de dos centros de datos y un parque fotovoltaico. Así lo afirmó este lunes el intendente de Canelones, Francisco Legnani , luego de una reunión con el presidente Yamandú Orsi , la intendenta de San José, Ana María Bentaberri , y el intendente de Florida, Carlos Enciso . El anuncio había sido realizado por el presidente el pasado 14 de octubre.

"La idea es que las obras comiencen el año que viene, con un plazo de ejecución de dos años", señaló Legnani en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12). Según explicó el intendente ( y había reportado El Observador, en su momento ) la inversión total asciende a US$ 5.700 millones y prevé generar 3.100 puestos de trabajo. Además de los dos centros de datos, incluye un parque fotovoltaico de 350 megavatios en Florida, desde donde se suministrará energía a las instalaciones a través de la red de UTE.

Sin embargo, todavía no está definido dónde comenzarán las obras . La empresa tiene previsto instalar un centro de datos de 200 megavatios en Canelones y otro de 300 megavatios en San José. Sobre este tema, Legnani explicó que la ubicación del desarrollo de la primera etapa dependerá de "la adquisición de terrenos y las autorizaciones ambientales".

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El intendente también dimensionó la capacidad del centro de datos previsto para Canelones y lo comparó con el que construye Google en ese departamento: "Google en Canelones va a ocupar 64 megas, [esto sería] casi cuatro data centers de Google", afirmó. Para las instalaciones se prevén unas 100 hectáreas en Canelones y 150 hectáreas en San José.

Sobre el impacto económico de la iniciativa, Legnani consideró que será importante para los departamentos involucrados porque "traen clientes y derraman trabajo".

Por su parte, Bentaberri dijo que se retiró con una impresión positiva de la reunión, aunque aclaró que todavía no cuentan con datos formales sobre las adquisiciones de terrenos. "Me voy con buena impresión, empezamos a trabajar en conjunto; con el intendente de Canelones y Florida. Nos vamos muy conformes de la actitud del gobierno en tener esta charla mano a mano", señaló.