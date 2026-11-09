Uruguay afianza la desdolarización de su deuda: el 92% de la emisión de bonos en el año se colocó en moneda nacional

En el año cerrado a octubre el gobierno uruguayo había colocado deuda por US$ 5.177 millones entre bonos y créditos con multilaterales.

La gran mayoría de estos recursos, un 93% ( US$ 4.802 millones ), se captó a través de emisiones de bonos, repartidas entre la plaza local ( US$ 3.107 millones ) y la internacional ( US$ 1.697 millones ). El 7% restante ( US$ 375 millones ) ingresó por desembolsos de organismos multilaterales.

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Sin embargo, al aislar exclusivamente la emisión de bonos, la participación de la moneda local sube al 92% ( US$ 4.403 millones ). De este monto en moneda local, el 70% ( US$ 3.067 millones ) se emitió en pesos nominales a tasa fija, según cifras divulgadas por la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas.

Emisiones en mercado doméstico

Focalizando en la plaza local, las subastas periódicas de Notas del Tesoro canalizaron US$ 3.107 millones. Esta colocación doméstica se distribuyó en tres tramos: el 57% en pesos nominales a tasa fija (US$ 1.771 millones), el 22% en unidades indexadas a salarios (US$ 696 millones) y el 21% en unidades indexadas al IPC (US$ 640 millones).

Sobre el impacto de este tramo local, el informe indica que “esta creciente capacidad de los inversores domésticos para absorber deuda soberana ha fortalecido la estrategia de desdolarización de larga data de Uruguay, reduciendo la exposición a la volatilidad del tipo de cambio y proporcionando una base de financiamiento estable en medio de turbulencias en los mercados globales".

Además, el documento explica que la baja de la inflación y el anclaje de las expectativas desplazaron el interés del mercado hacia títulos en pesos nominales a tasa fija de menor plazo. En respuesta, la Oficina de Gestión de Deuda ajustó los calendarios de subastas para volcar una mayor oferta en esa modalidad (vencimientos a 2, 3 y 5 años), lo que permitió que los instrumentos en pesos nominales representaran más de la mitad de la emisión doméstica en 2025 y aumentaran aún más su participación en lo que va de 2026.

Emisiones en el mercado internacional

En el plano externo, Uruguay realizó en julio una colocación de bonos globales por el equivalente a US$ 1.697 millones. La mayor parte del monto (US$ 1.298 millones) correspondió a la reapertura de un bono en pesos nominales con vencimiento en 2035, mientras que los US$ 399 millones restantes se emitieron en dólares con vencimiento en 2037.

Según detalla el Ministerio de Economía, la parte emitida en pesos se logró colocar a una tasa de interés del 7,75% anual, mejorando el 8% obtenido en la emisión previa de 2025. Desde la oficina atribuyen esta mejora en las condiciones de financiamiento a la baja de la inflación, el anclaje de las expectativas y el bajo nivel de riesgo país.

Por su parte, la colocación en dólares ofreció un rendimiento del 5,356% anual, situándose a 75 puntos básicos (0,75%) por encima del bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos.

Desembolsos de organismos multilaterales

Por último, entre julio y octubre el Estado recibió US$ 219,4 millones de organismos internacionales. La mayor parte de este tramo (US$ 179,1 millones) provino de la CAF (Corporación Andina de Fomento) mediante un préstamo enfocado en respaldar la estrategia de deuda del país. Los US$ 40,3 millones restantes se obtuvieron a través de préstamos de inversión del BID, la CAF y el BIRF destinados a proyectos de desarrollo. Con estos ingresos, los desembolsos totales de organismos multilaterales acumularon US$ 375 millones en los primeros diez meses de 2026.

Evolución del stock de deuda y desdolarización a setiembre

En cuanto al stock acumulado al cierre del tercer trimestre de 2026, la deuda bruta del Gobierno Central se proyecta en un 62,5% del PIB nominal (+2,7 puntos porcentuales respecto a fines de 2025), mientras que la deuda neta se ubica en el 58,2% del PIB (+2,4 puntos). Pese a este incremento, el indicador neto permanece por debajo del ancla fiscal de mediano plazo fijada en 65%.

Por otra parte, la participación de la moneda local en el total de la deuda pública alcanzó el 57,2% (+1,8 puntos porcentuales en el año), impulsada por las emisiones netas en el mercado interno. Con este avance se supera la meta estratégica fijada en la Ley de Presupuesto 2025-2029 de llegar al menos al 57% al final de la administración, lo que apunta a reducir el riesgo de descalce de monedas y fortalecer la sostenibilidad fiscal ante choques externos.

Necesidades de financiamiento y plan de fondeo

Para todo 2026, el Ministerio de Economía calculó que necesitará unos US$ 6.889 millones para cubrir el pago de vencimientos de deuda y los gastos del año. De esa suma, hasta octubre el Gobierno ya consiguió US$ 5.177 millones combinando la emisión de bonos y préstamos de organismos internacionales. El dinero restante para completar lo proyectado para el año se obtendrá a través de las subastas habituales en el mercado local y, eventualmente, podría sumar una nueva colocación en los mercados globales antes del cierre del ejercicio, según evolucionen las condiciones financieras.