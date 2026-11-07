Paraguay: Banco Central comenzó a pagar a ahorristas de Ueno Bank y el Senado destituyó a Santiago Peña

El Banco Central de Paraguay (BCP) comenzó a pagar anticipos a los ahorristas de Ueno Bank , cuya intervención dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desató una crisis política. En paralelo, el Senado paraguayo destituyó al presidente Santiago Peña luego de un juicio político por el escándalo bancario y el viernes por la noche fue detenido por la Policía paraguaya.

"El proceso de pago de los anticipos de garantía a los depositantes de Ueno Bank comenzó el jueves por la tarde", dijo José Maciel, director de la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del Banco Central.

La primera etapa abarca a clientes con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes (unos US$ 1.600) que no tenían préstamos en Ueno Bank y disponen de una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país. Las tres condiciones deben cumplirse simultáneamente.

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Para agilizar los desembolsos, el organismo asignó grupos de depositantes a entidades en las que ya tenían cuentas. "En esas cuentas se acredita automáticamente el monto correspondiente", explicó Maciel.

El funcionario no precisó cuántas personas integran este primer grupo ni el monto desembolsado hasta el momento. Los siguientes grupos de beneficiarios "serán anunciados progresivamente durante el proceso de pagos", agregó.

El Banco Central intervino Ueno Bank el martes pasado por problemas de solvencia. El congelamiento de los depósitos provocó protestas de ahorristas y afectó también a empresas e instituciones que tenían fondos en la entidad.

La destitución y detención de Santiago Peña

En paralelo, el Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña en un juicio político por el escándalo bancario. Tras la decisión fue detenido.

El Banco Central del Paraguay (BCP) intervino el martes Ueno Bank por problemas de solvencia, y congeló los depósitos de casi la mitad de la población, lo que provocó protestas en la calle y la caída del presidente derechista aliado de Washington.

Peña mantenía vínculos empresariales con la entidad bancaria, y está acusado de beneficiarla con decisiones regulatorias y el depósito de fondos públicos, entre ellos el del Instituto de Previsión Social (IPS).

"Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay", dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez.

La votación fue de 44 a favor y una ausencia, de un total de 45 senadores. Varios cientos de personas que aguardaban el resultado a las puertas del Congreso en Asunción celebraron la decisión. "Por fin, por fin se fue Santiago Peña, por fin se hizo justicia. Ahora queremos que nos devuelva nuestra plata y él termine en la cárcel", dijo a la AFP Jessica Aquino, de 32 años.

Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no resolvió si la aceptaba o rechazaba por falta de quórum. Una renuncia le habría permitido mantener inmunidad parlamentaria al convertirse en senador vitalicio. En cambio, su destitución por juicio político lo priva de tales fueros.

El plenario se disponía a continuación a tomar juramento al vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años, quien deberá completar el mandato hasta agosto de 2028. Diputados también habían presentado el jueves un pedido de juicio político para él, pero no prosperó.

AFP