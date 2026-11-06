VIDEO: El incómodo saludo de Lacalle Herrera cuando intentó besarle la mano al papa León XIV en Plaza Independencia

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera protagonizó uno de los momentos más curiosos de la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en Plaza Independencia. El exmandatario nacionalista intentó besarle la mano al pontífice, pero este no accedió al gesto, según se observa en las imágenes de la transmisión.

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Lacalle Herrera, que se encontraba junto a los también expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, tomó la mano del papa e intentó acercarse para besarla. Sin embargo, León XIV mantuvo el saludo y evitó que se concretara el gesto.

Tras unos segundos, ambos terminaron estrechándose las manos y mirándose a los ojos. La secuencia comenzó a circular rápidamente en redes sociales.