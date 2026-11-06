El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera protagonizó uno de los momentos más curiosos de la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en Plaza Independencia. El exmandatario nacionalista intentó besarle la mano al pontífice, pero este no accedió al gesto, según se observa en las imágenes de la transmisión.
VIDEO: El incómodo saludo de Lacalle Herrera cuando intentó besarle la mano al papa León XIV en Plaza Independencia
Lacalle Herrera, que se encontraba junto a los también expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, tomó la mano del papa e intentó acercarse para besarla