"Es el registro más bajo de lo que va del período": aprobación de Orsi cayó al 24% en octubre y la desaprobación se ubicó en 52%, según Equipos

Al terminar octubre, los juicios de la ciudadanía sobre el desempeño del presidente Yamandú Orsi confirmaron un "balance marcadamente negativo", de acuerdo con la última encuesta de Equipos Consultores, presentada este jueves en Subrayado (Canal 10).

Apenas uno de cada cuatro uruguayos (24%) aprueba la gestión del mandatario, mientras que el 52% la desaprueba, un 22% mantiene opiniones intermedias (ni aprueba ni desaprueba) y el 2% restante no sabe o no contesta. De este modo, las desaprobaciones superan ampliamente a los respaldos y sitúan el saldo neto en -28 puntos. "Es el registro más bajo de lo que va del período", señala Equipos en su informe.

La comparación con la medición previa de agosto evidencia un retroceso de cuatro puntos en el nivel de aprobación (que bajó de 28% a 24%) y un incremento de un punto en la desaprobación (de 51% a 52%), lo que profundizó el saldo de -23 a -28.

Según el análisis de la consultora, el presidente ha transitado por tres fases bien definidas a lo largo de su administración. La primera etapa, caracterizada por un balance neto positivo, dominó la mayor parte de 2025. Luego sobrevino un ciclo de juicios divididos y saldos neutros que se prolongó hasta febrero de 2026, para dar paso a partir de abril a una tercera fase con balances marcadamente negativos que se mantiene consolidada en octubre.

El estudio constató asimismo una profunda polarización en la evaluación según las preferencias políticas en el balotaje de 2024. Entre quienes votaron a Orsi, el nivel de aprobación se mantiene estabilizado por debajo del 50%, alcanzando en octubre un 46%, acompañado por un 25% de juicios intermedios y un 29% de desaprobación.

En contraste, dentro de los votantes que apoyaron a la fórmula de la oposición encabezada por Álvaro Delgado, el rechazo es mayoritario y alcanza el 80%, frente a un 13% de opiniones neutras y apenas un 7% de juicios favorables. La empresa explicó que la caída en el respaldo durante este mes obedeció fundamentalmente a un deterioro de los juicios entre los votantes opositores y entre aquellos encuestados que no declararon su voto anterior.

La comparación con los presidentes anteriores

En la perspectiva histórica, el desempeño actual de Orsi se posiciona de mitad de tabla hacia abajo al cotejarlo con los anteriores gobiernos en un tramo equivalente del ciclo de mandato. A esta altura del período, Tabaré Vázquez en su primera presidencia, José Mujica y Luis Lacalle Pou contaban con saldos netos claramente favorables, con aprobaciones situadas entre el 46% y el 49%. En una franja intermedia, con saldos moderadamente negativos, se ubicaban el segundo mandato de Vázquez y la administración de Jorge Batlle. Los guarismos que hoy exhibe Orsi son muy semejantes a los que registraba Julio María Sanguinetti en octubre de 1996 (22% de aprobación frente a 49% de desaprobación), y únicamente son superados en términos negativos por la medición de Luis Alberto Lacalle Herrera en diciembre de 1991, cuando la reprobación ascendía al 56% y el respaldo caía al 14%.

A contramano del desgaste en la gestión de gobierno, la imagen personal de Orsi como figura política mostró un comportamiento divergente y en ascenso. En octubre, un 39% de los uruguayos manifestó sentir simpatía hacia él, frente a un 41% que declaró antipatía, un 18% con una postura neutra y un 2% que no opinó. Esta cifra supone un repunte de seis puntos frente al 33% de simpatía medido en agosto y ensancha la brecha a 15 puntos porcentuales respecto a su 24% de aprobación funcional.

Desde Equipos destacaron que, si bien es común que la imagen personal de los mandatarios se ubique por encima de la evaluación de gestión, resulta inusual que ambos indicadores se muevan en sentidos opuestos, lo que evidencia que la ciudadanía mantiene una consideración más favorable de Yamandú Orsi como dirigente que sobre su gestión en la Presidencia de la República.

El relevamiento se realizó mediante entrevistas presenciales cara a cara entre el 6 y el 21 de octubre de 2026 sobre una muestra efectiva de 715 casos, representativa de la población mayor de 18 años residente en localidades de 2.000 habitantes o más en todo el territorio nacional, y cuenta con un margen de error máximo esperado de ±3,7% para un intervalo de confianza del 95%