Puerto de aguas profundas en Rocha: Orsi reflota la idea y actualizará el proyecto en que trabajó Mujica

El gobierno de Yamandú Orsi decidió reflotar la idea de construir un puerto oceánico –de aguas profundas – en el departamento de Rocha tras los intentos registrados durante la gestión de José Mujica.

La propuesta había sido adelantada tiempo atrás por el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta , y cobró fuerza tras una reunión de Orsi con Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia) en Nueva York en las que acordaron retomar el funcionamiento del Urupabol .

Tras esto, la semana pasada la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry , encabezó una delegación oficial que viajó a Asunción para avanzar en el tema.

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Etcheverry señaló a El Observador que la intención del gobierno es “actualizar” el proyecto en el que trabajó –fundamentalmente– la administración de José Mujica . “Actualizar es esencialmente analizar su factibilidad en el escenario actual”.

La ministra dijo que revisarán aspectos técnicos específicos, se verificará la ubicación, las corrientes, los sedimentos y aspectos de la infraestructura tanto en agua como tierra.

A su vez, se hará un análisis de las cargas actuales y las futuras, un proceso que llevará un tiempo pero cuyo primer mojón será la elaboración de una “hoja de ruta” sobre lo que involucra la actualización.

La idea del puerto oceánico ocupó un lugar central en la agenda del gobierno uruguayo durante la Presidencia de José Mujica vinculado principalmente al fallido proyecto de la minera Aratirí.

En ese período, se definió la ubicación del puerto en Rocha entre el Cabo Santa María (La Paloma) y La Angostura (costa de la zona de laguna Negra). La inversión prevista inicialmente era de US$ 1.200 millones, con un calado de 18 metros o superior y la implementación de un contrato de participación público-privada.

Tras la reunión en Asunción, de la que también participaron autoridades de Bolivia, el MTOP señaló que el encuentro permitió “acordar acciones para mejorar la conectividad entre los tres países y facilitar el acceso de su producción a los mercados internacionales”.

Durante el intercambio, las autoridades de Uruguay destacaron la importancia de “traducir la voluntad política de integración en mejoras operativas concretas, con una hoja de ruta que permita avanzar en el corto plazo y preparar los estudios y las condiciones de financiamiento que requieren los proyectos de mayor alcance”.

Desde el gobierno de Orsi ven el puerto como una “oportunidad competitiva y logística de alta relevancia” para facilitar el “acceso al mar de las cargas de Bolivia y Paraguay”.

Para Uruguay, la agenda representa una “oportunidad de fortalecer su papel como plataforma logística regional y de poner sus capacidades portuarias y de transporte multimodal al servicio” de una mayor integración con Paraguay y Bolivia.

En este sentido, los países trabajarán en un memorándum de entendimiento para la “cooperación portuaria y la integración trinacional, promover la capacitación vinculada a la Hidrovía e impulsar un estudio integral de logística”.

La agenda incluye, a su vez, una mesa de trabajo sobre transporte multimodal, con participación de las áreas de obras públicas y el abordaje de un “corredor de hidrocarburos”.

Antes de la misión oficial a Asunción, quienes habían destacado la necesidad de construir un puerto oceánico en Rocha fueron el asesor en asuntos internacionales de Orsi, Álvaro Padrón, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el exsenador Charles Carrera.

En una entrevista con Aire Rico, el analista había planteado la importancia de desarrollar esta zona por su calado natural mientras que Oddone había dicho que MEF y MTOP trabajaban para “dejar sentada la base para un puerto oceánico, por lo menos en sus bases iniciales”.

De acuerdo con Oddone, el puerto de aguas profundas es “un tema central” para Uruguay porque baja “el costo de exportar e importar”, además de que “vuelve más competitivo” y refuerza la “localización geográfica” que ofrece el país, recordó Búsqueda la semana pasada.

Carrera, en tanto, planteó en una columna en El Observador que un emprendimiento de estas características solamente tendría sentido si "respondiera a una demanda real de cargas", contara con conexiones terrestres adecuadas y "formara parte de una estrategia logística regional". "No podemos impulsar grandes obras por el simple hecho de construirlas, pero tampoco deberíamos renunciar a estudiarlas por temor a su magnitud", expresó.