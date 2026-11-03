¡Habemus papamóvil!: presentaron el vehículo en el que se trasladará el papa León XIV en Uruguay

El cardenal Daniel Sturla y la empresa Nordex presentaron este martes el papamóvil que utilizará el papa León XIV durante su visita a Uruguay, que se extenderá desde el viernes 6 al domingo 8 de noviembre.

El vehículo oficial, que sigue un estilo y estructura similares a otros coches utilizados por el pontífice y varios antecesores, fue fabricado por la automotriz uruguaya en el país, adaptando una camioneta Fiat Titano modificada para la ocasión.

El armado del papamóvil llevó alrededor de dos meses y la labor de 35 personas. En la parte trasera, la camioneta cuenta con un asiento giratorio para León XIV, dos asientos auxiliares, dos escalones que se retraen eléctricamente y pasamanos. A diferencia de papamóviles anteriores, este cuenta con una cúpula abierta por sus costados, para que sea posible el contacto directo entre el pontífice y el público . A su vez, no tiene blindaje alguno.

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El arzobispo de Montevideo destacó el momento como parte de la preparación para la visita papal, de la que dijo: "Realmente nos tiene con mucho entusiasmo, también un poco nerviosos".

Sturla sostuvo que en ese vehículo León XIV recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida y desde él, "bendecirá a todas las personas que se acercarán a saludarlo".

"Tal como está es como el papamóvil que usa el santo padre al recorrer la Plaza de San Pedro", dijo el cardenal, que señaló que en sus dos asientos auxiliares el papa suele estar acompañado de su secretario personal y el obispo del lugar que visita. Al ser consultado en rueda de prensa sobre si subirá con el papa a la parte trasera de la camioneta, dijo que está "a la orden" para lo que le pidan.

El cardenal Daniel Sturla durante la presentación del Papamóvil en Nordex Foto: Armando Sartorotti/ FocoUy

Manuel Antelo, empresario argentino y propietario de Nordex, señaló que la fabricación del vehículo significó un gran reto para la automotriz, "pero también algo muy lindo de hacer". Antelo contó que tras confirmarse el pedido del Vaticano, del que se cumplieron "a rajatabla" las especificaciones, informó a los trabajadores de la planta diciéndoles: "Tienen un desafío, tienen que hacer el papamóvil".