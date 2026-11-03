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"Con el corazón explotado": el encuentro con el Papa León XIV en el Estadio Centenario confirmó a sus presentadores

Noelia Etcheverry, el sacerdote Juan Andrés "Gordo" Verde y el mago Daniel K serán los presentadores del evento del Papa en el Estadio Centenario

3 de noviembre de 2026 15:26 hs
Los conductores del encuentro con el Papa León XIV en el Estadio Centenario

Los conductores del encuentro con el Papa León XIV en el Estadio Centenario

Con Uruguay ya en la cuenta regresiva para la visita oficial del papa León XIV, que se desarrollará del viernes al domingo de esta semana, se van revelando nuevos detalles y datos de los eventos que tiene programados en su agenda para los días que pasará en suelo uruguayo.

Este martes se confirmó el trío de conductores que encabezarán el encuentro con el papa en el Estadio Centenario, uno de los eventos centrales de la visita, que tendrá lugar el sábado 7 a las 19 horas, y que además del discurso y la oración comandada por el Sumo Pontífice tendrá también espectáculos artísticos.

La conductora de Canal 10 Noelia Etcheverry anunció en sus redes sociales que será la encargada de presentar el evento junto al mago y comunicador Daniel K, y el sacerdote Juan Andrés "Gordo" Verde.

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"Con el corazón explotado les quiero contar que voy a conducir la llegada del papa León XIV al Estadio Centenario", publicó Etcheverry, mencionando también a las dos figuras que la acompañarán en la tarea, junto a una foto del trío sobre el escenario que está en pleno armado para el sábado.

"Hay muchísima gente trabajando para que todo esté a la altura de un acontecimiento tan único, histórico y especial. También conocí la pequeña capilla que montaron dentro del estadio, hay misa todos los días pasa los voluntarios que están trabajando", contó la comunicadora.

"Me siento muy feliz, emocionada y profundamente orgullosa de ser parte. Gracias por confiar en nosotros", agregó. "Voy a guardar cada instante de este camino para siempre".

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