Pablo Gaglianone, entrenador de Bella Vista campeón de la C: el quebranto de salud, la gran campaña y un segundo ascenso personal

"Lo empezamos a ganar desde el armado del plantel porque en lo que más nos enfocamos fue en armar un cuadro de buena gente, de buenas personas". Ese es el secreto del éxito del Bella Vista de Pablo Gaglianone. Flamante campeón de la Divisional C, el papal vuelve al profesionalismo de la mano de un entrenador que logró sobreponerse a un duro quebranto de salud en la temporada.

El Teka, de 50 años, llegó a Bella Vista a comienzos de año luego de que el gerente deportivo Gastón Añón lo buscara durante un buen tiempo.

Tras retirarse de las canchas en 2010, Gaglianone empezó a dirigir en 2012 a la sub 17 y sub 16 de Danubio. Fue entrenador interino de la franja en Primera, en 2016, y luego de que prescindieran de sus servicios por siete meses lo fueron a buscar nuevamente. En 2018 , el argentino Germán Brunatti se lo llevó a Montevideo City Torque donde permaneció hasta 2025.

"Hice todas las categorías en City Torque, dos años de sub 17, sub 19, Tercera, ayudante del argentino Lucas Nardi con el que salvaron al equipo del descenso en 2022. También dirigió al equipo en dos partidos cuando Leonardo Ramos era el entrenador y en 2024, en Segunda División, se hizo cargo del plantel en la recta final del certamen logrando el ascenso en finales contra Uruguay Montevideo.

Bella Vista salió campeón de la Primera Divisional C y se aseguró el primer ascenso a la Segunda División Profesional

El cálido y sentido mensaje de Bella Vista a su técnico, Pablo Gaglianone, quien "atraviesa un momento delicado de salud"

"Ese plantel tenía mucha personalidad. Se les había ido el ascenso directo con unas goleadas sufridas, me tocó debutar con goleada ante Rentistas, pero fruto de la capacidad de los jugadores logramos el ascenso", recordó.

Además, dirigió al celeste en la Copa Libertadores sub 20.

Bella Vista, su segundo ascenso

Fue así como, a comienzos de año, Bella Vista golpeó su puerta.

Con Añón conformaron un plantel basados en las referencias de cada uno de los jugadores que fueron a buscar. "Gente que tire para adelante, que sume, buenas personas", enfatiza el entrenador.

Quedaron seis jugadores del plantel 2025 de los papales (el golero Sebastián Medina, Diego Sena, Jair Ferreira, Jordan Mosquera, Pablo Lemos y Gonzalo Viotti) a los que Gaglianone sumó experiencia yendo a buscar a Andrés Ravecca, Adrián Argachá y Felipe Klein.

Jordan Mosquera Foto: @DivisionalCAUF

Además fue en busca de varios jóvenes talentos que conoció en City Torque: Hernán González, Facundo Morales, Víctor Acevedo y Agustín Pérez, el hijo del ex Fénix, Peñarol y Defensor Sporting, Maximiliano Pérez -con quien trabajó en City Torque- y a quien destaca por su gran pegada -es extremo-, velocidad, dribling y proyección, ya que tiene 20 años. "Es cuestión de que siga madurando", vaticina.

Galianone armó su equipo base con Medina en el arco, Ravecca como lateral derecho hasta que Jair Ferreira se quedó con el puesto, los centrales fueron Víctor Acevedo y Santiago González. También alternó el paraguayo Elian Peralta. Como lateral izquierdo estuvo Adrián Argachá, que cuando se lesionó fue reemplazado por Ravecca.

Los tres del medio fueron Diego Sena, Hernán González y Martín Molina.

En delantera utilizó a Gonzalo Viotti como extremo derecho y cuando este se lesionó usó en ese lugar a Facundo Trinidad. De delantero centro estuvo Yonatan Jordan Mosquera y de extremo izquierdo a Germán Cabrera.

"Se hizo un grupo muy bueno, un grupo que se fortaleció en mi ausencia por razones de salud y que supo tirar para adelante en un momento jodido, cuando se quedaron sin entrenador para el día a día y los partidos", destacó Gaglianone.

El Torneo Inicial fue ganado por Deutscher lo que obligó a Bella Vista a tener que salir con todo al Torneo Final.

El papal derrotó 4-2 a Salus, empató 1-1 con Huracán Buceo, goleó 3-0 a Rampla Juniors, empató 1-1 con Terremoto, goleó 5-0 a Los Halcones, empató 0-0 con Deportivo Luis Suárez Messi, venció 1-0 a Deportivo Italiano, goleó 5-2 a Sud América y 3-0 a Deutscher, derrotó por mínima a Sportivo Bella Italia de Fernando Muslera 1-0, también a Platense, vapuleó 6-0 a Mar de Fondo, superó 2-1 a Durazno, venció 2-1 a Salto FC y el sábado sufrió un agónico empate de Lito 1-1.

Por eso debió esperar al domingo para consagrarse campeón, luego del empate de Sportivo Bella Italia con Rampla Juniors, 1-1.

"En cancha solo perdimos un partido en la temporada", dice con orgullo Gaglianone. Solo Deutscher lo venció, 2-0, en el Inicial. También perdió los puntos con Los Halcones tras ganarle en cancha, dado que el entrenador no tenía su contrato registrado en

El equipo perdió, por un reclamo de Los Halcones, los puntos que le había ganado en cancha, también por el Inicial. "Eso fue una vergüenza", dijo Gaglianone.

Su cuerpo técnico lo conformó con Bruno Ramos, hijo de Leonardo Ramos como ayudante, Francisco Morales como preparador físico, y Michael Migliaccio como entrenador de goleros

"Bella Vista tiene un lindo proyecto, un club con ganas de mejorar, que paga al día antes del 10 de cada mes y que es un club para estar en Primera, por su historia y por ser campeón uruguayo. Esperemos que este haya sido un primer paso", dijo el entrenador.

Foto: @DivisionalCAUF

El grave percance de salud que atravesó

"Ingresé a internación por un edema pulmonar del que no tuve ningún síntoma. No hice tos ni fiebre, pero tenía un dolor por el que consulté al médico. Me dijeron que podía ser muscular, tomé medicación, pero no, hasta que ingresé a emergencia donde me diagnosticaron líquido en la pleura. Me lo sacaron abriéndome dos tajos donde colocaron tubos. A los 15 días hice una trombosis aguda en la pierna izquierda y estuvo cerca de perderla", contó Gaglianone.

"Me comí un mes internado y volví con bastón a la práctica. La recuperación es muy lenta, para que circule la sangre tomo todos los días anticoagulantes, tengo que caminar mucho y no puedo quedarme parado para que circule la sangre, con el tiempo me voy a ir curando", reconoció.

"La divisional me pareció espectacular, muy competitiva, el segundo lugar lo están peleando cinco equipos, hay buenos jugadores y me sorprendió para bien. Diego Sena, nuestro volante interior, hizo nueve goles", destacó.

En el Nasazzi, Bella Vista llegó a ganar 23 partidos en forma consecutiva, contando el de Los Halcones, donde le terminaron sacando los puntos en los escritorios de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El mal estado del sintético del Nasazzi

Además del plantel que armó y la calidad de sus jugadores, el Teka destaca que el piso del Nasazzi, que es sintético, está en muy mal estado.

"Entrenar todos los días ahí te adapta, sabemos cómo jugar en nuestra cancha. Tenemos una idea base de tratar de hacer circular la pelota, manejarla, generar superioridad numérica sobre el rival en el campo, detentar la posesión del balón, hay otras cosas que influyen y en la mayoría de las veces sabemos cómo pica la pelota, cuando sale para adelante, cuando para atrás y ahí sacamos mucha ventaja", confesó.

"El lunes fue un día de festejos. Yo tengo contrato hasta fin de año y ya hablaremos de cara al futuro. Pero en el club está la idea de mejorar las condiciones para poder ser local en el Nasazzi donde se puede volver al césped natural o conseguir un inversor para renovar el sintético", concluyó el entrenador.