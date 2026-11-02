El papal Bella Vista salió campeón de la Primera Divisional C y se aseguró el primer ascenso a la Segunda Profesional

Bella Vista se consagró este domingo campeón de la Primera Divisional C del fútbol uruguayo y logró el primer ascenso directo a la Segunda División que jugará el próximo 2027, en su vuelta a la categoría profesional tras tres temporadas en amateur.

El papal, cuyos colores amarillo y blanco de su camiseta, inspirados en la bandera pontificia, empató de local este domingo 1-1 con Lito y los demás resultados le permitieron coronarse campeón del Torneo Final a falta de dos fechas para el cierre, al llegar a 37 puntos, ocho más que su perseguidor, Bella Italia, que tiene 29 y empató ante Rampla Juniors.

El equipo de Pablo “Teca” Gaglianone volverá a la Segunda División Profesional, en la que había jugado por última vez en 2023.

El otro ascenso a Segunda se definirá entre Deutscher FK , que fue el campeón del Torneo Inicial y logró su boleto en la definición, y el segundo clasificado del Torneo Final.

Con #GarraYCalidad , conquistamos la @DivisionalCAUF y logramos el ascenso a @SegundaAUF . pic.twitter.com/NtYpApBiKF

El cálido y sentido mensaje de Bella Vista a su técnico, Pablo Gaglianone, quien "atraviesa un momento delicado de salud"

Murió Juan Andrés Larre a los 59 años: jugó en Bella Vista, Nacional, la selección sub 20 y el fútbol de Francia

Actualmente, a falta de dos fechas, el Torneo Final tiene a Sportivo Bella Italia en el segundo puesto y quedándose con el pasea a la definición, con 29 puntos, seguido por Deportivo Colonia con 28, Salto con 27, Artigas con 26, Salus con 25, mientras que Deportivo LSM, Lito y Deportivo Italiano están con 23, entre los equipos que tienen opciones.

Posible cambio en ascensos y descensos

El formato de ascenso y descenso puede tener un cambio de formato en el cierre de la temporada, lo que debe ser aún aprobado por los clubes.

En caso de que se le dé el visto bueno, el tercero de la Divisional C deberá jugará una repesca por otro cupo de ascenso contra Uruguay Montevideo, que está último en la tabla de promedios de la Segunda División Profesional.

En caso de que Deutscher gane la final por el segundo ascenso, el equipo que resulte subcampeón del Torneo Final, que sería perdedor de la final con Deutscher, será el que juegue la respesca.

Mientras que si esa final por el segundo ascenso la gana el subcampeón del Torneo Final, el equipo que jugará la repesca será el que finalice tercero en el Torneo Final.