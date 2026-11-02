La uruguaya Florencia Revetria hizo historia y es la primera ganadora de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina

La ciclista uruguaya Florencia Revetria , del equipo Armonía Cycles, se consagró como la primera campeona de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina , cuya primera edición tuvo su definición este domingo en Maldonado.

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En la etapa final la líder defendió la malla de oro y aseguró el título con su llegada en el grupo principal, en una definición en la que Cala Bocchino, del Team Damico de Argentina, se quedó con la victoria en la capital fernandina.

Revetria había asumido el liderazgo de la clasificación general con la malla oro luego de la contrarreloj individual disputada el sábado en el ascenso al Salto del Penitente con 7,4 kilómetros de subida .

Con la diferencia conseguida en la prueba contrareloj, afrontó la última etapa con el objetivo de mantenerse junto a las principales rivales y responder a los movimientos que pudieran poner en riesgo su posición.

Florencia Revetria, ganadora de la primera Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina Foto: FCU

La etapa del domingo tuvo varios intentos de fuga que exigieron una atención permanente. Las escapadas marcaron buena parte del desarrollo, pero la situación quedó controlada en el tramo final y la portadora de la malla de oro logró ingresar a Maldonado dentro del grupo principal.

Florencia Revetria, ganadora de la primera Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina Foto: FCU

Revetria ocupó el séptimo lugar de la etapa, resultado que le permitió conservar el liderato y asegurar el título.

Su consagración quedó incorporada a la historia del ciclismo nacional como la primera victoria en la clasificación general de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina, prueba organizada por la Federación Ciclista Uruguaya (FCU).

Florencia Revetria, ganadora de la primera Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina Foto: FCU

La definición de la etapa tuvo como ganadora a Cala Bocchino, quien había hecho historia el jueves al ganar el prólogo de la Vuelta Femenina; Agua Marina Espínola, del seleccionado de Paraguay, finalizó segunda; mientras que Maribel Aguirre, del Team Raleigh de Argentina, que había ganado la primera etapa, completaron las tres primeras posiciones.