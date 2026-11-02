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Qué es el RegioTram, la nueva red elevada eléctrica que toma forma en Sudamérica

El proyecto tendrá un recorrido de casi 40 kilómetros y está diseñado para facilitar los traslados diarios entre la capital y las localidades de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza.

2 de noviembre de 2026 10:39 hs
RegioTram de Occidente

RegioTram de Occidente

La Gobernación de Cundinamarca avanza con la construcción del RegioTram de Occidente, un sistema ferroviario eléctrico que conectará a Bogotá con cuatro municipios de la región y se convertirá en primero de cercanías de este tipo en Colombia.

El proyecto tendrá un recorrido de casi 40 kilómetros y está diseñado para facilitar los traslados diarios entre la capital colombiana y las localidades de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. La iniciativa apunta a ofrecer una alternativa al transporte por carretera y reducir los tiempos de viaje en uno de los corredores de mayor movimiento de la Sabana de Occidente.

Con un avance de obra del 42% en agosto, los primeros trenes del RegioTram llegarán a Colombia durante el primer trimestre de 2027 para iniciar las pruebas previas a su puesta en marcha, prevista para el segundo semestre.

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¿Cómo será el RegioTram, la nueva red elevada eléctrica que toma forma en Sudamérica?

El RegioTram es un tren regional 100% eléctrico, pensado para trasladar pasajeros entre Bogotá y los municipios cercanos. A diferencia de un subte, que circula principalmente dentro de una ciudad, este tipo de servicio conecta centros urbanos de una misma región y permite realizar viajes cotidianos de mayor distancia.

El trazado completo tendrá 39,6 kilómetros de doble vía y contará con 17 estaciones: ocho estarán distribuidas entre Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, mientras que las nueve restantes se ubicarán dentro de Bogotá. El recorrido aprovechará buena parte del antiguo corredor ferroviario de la Sabana y tendrá conexiones con otros medios de transporte público.

Los trenes estarán formados por dos coches y tendrán una longitud total aproximada de 105 metros. Cada formación podrá transportar hasta 482 pasajeros, de los cuales 100 viajarán sentados, y alcanzará una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. La flota prevista estará integrada por 16 unidades.

En su interior, las unidades tendrán aire acondicionado, ventanales panorámicos, iluminación LED y pantallas informativas para los pasajeros. También incorporarán espacios para personas que utilizan sillas de ruedas y sectores destinados al traslado de bicicletas, con el objetivo de facilitar el acceso y la movilidad durante el viaje.

¿Cómo será el recorrido del RegioTram?

El recorrido del RegioTram comenzará en Facatativá, continuará por Madrid, Mosquera y Funza, y luego ingresará a Bogotá. Ahí tendrá nueve paradas, entre ellas Fontibón, avenida Ciudad de Cali, avenida Boyacá, carrera 68, carrera 50, carrera 40 y la calle 26. Esta última permitirá la integración con la primera línea del Metro de Bogotá, cuya conexión completa está prevista para una etapa posterior.

La puesta en funcionamiento será gradual. La primera fase abarcará 26 kilómetros, entre Facatativá y Fontibón, y tiene como fecha prevista el segundo semestre de 2027. La extensión hasta el centro de la capital, donde se conectará con el metro, está proyectada para 2029.

Una vez en servicio, el sistema buscará reducir la dependencia de los colectivos y automóviles particulares para los desplazamientos entre la capital y los municipios vecinos.

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