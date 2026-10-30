Elecciones en Israel: Netanyahu ganó la contienda pero su bloque no logró mayoría, según recuento final

La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel publicó en la madrugada del viernes los resultados definitivos de las elecciones de este martes que dan la victoria al partido Likud , del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu , logrando 27 escaños, y 53 asientos para su coalición, que no es suficiente para gobernar .

Los resultados finales de los comicios, una vez contados los llamados votos de "doble sobre" de israelíes que votan fuera de su colegio electoral asignado, indican que en segundo lugar quedó el partido opositor Yashar! de Gadi Eisenkot , con 21 escaños.

La coalición pro-Netanyahu obtuvo un total de 53 escaños frente a los 48 del bloque opositor y 19 de las dos listas árabes , una posible bisagra necesaria para alcanzar la mayoría de 61 escaños en el Parlamento.

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Según publicó la CEC en un comunicado, se contaron 5.716.665, de los cuales 5.690.778 se consideraron válidos y once partidos superaron el umbral electoral del 3,25 % para obtener escaños, que en estos comicios requirió de 184.947 votos.

Del bloque de Netanyahu, los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá obtuvieron siete escaños, Shas seis, los ultranacionalistas Poder Judío de Itamar Ben Gvir obtuvo siete y Sionismo Religioso de Betsalel Smotrich seis.

Gadi Eisenkot, candidato opositor de Israel Foto: EFE

En el bloque opositor, a los 21 escaños de Yashar! se suman los doce de Juntos (la formación de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid), los ocho de Los Demócratas de Yair Golan, y los siete de Israel Beitenu de Avigdor Líberman.

Entre los partidos árabes, que no forman parte de ninguno de los dos bloques, la izquierdista Lista Conjunta obtendría once escaños y la islamista Raam de Mansur Abás, ocho.

A Netanyahu le faltan así ocho escaños para la mayoría absoluta y al bloque de Eisenkot, trece. Por lo que ninguno de los dos podría gobernar sin el apoyo de los partidos árabes o de diputados del bloque contrario.

Con información de EFE.